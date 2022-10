Dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń z nagrodą "Glamour"

Podczas Gali magazynu i portalu Glamour dziennikarz TVN24 Piotr Jacoń został wyróżniony w kategorii Mężczyzny Roku. - Wspaniały człowiek, który edukuje nas jako społeczeństwo, uczy nas tolerancji i jest w tym ogromnie wytrwały - powiedział o zwycięzcy piosenkarz Ralph Kaminski. - Jak się coś wygrywa to można powiedzieć "Wiktoria". A ja bardzo chcę powiedzieć "Wiktoria", bo to, że tutaj jestem, to jest w dużej mierze zasługa mojej córki Wiktorii - powiedział Piotr Jacoń.

Piotr Jacoń Mężczyzną Roku "Glamour"

- Jak się coś wygrywa to można powiedzieć "Wiktoria". A ja bardzo chcę powiedzieć "Wiktoria", bo to, że tutaj jestem, to jest w dużej mierze zasługa mojej córki Wiktorii - powiedział Piotr Jacoń. - Nie wiem, czy wygracie jakieś kolejne wybory, ale zawsze przegracie z rodzicami takimi jak my, którzy stoją obok swoich dzieci - dodał.