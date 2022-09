Dziennikarz TVN24 niewpuszczony na "otwarte" spotkanie z Antonim Macierewiczem. Pytał o podkomisję smoleńską i order

> Antoni Macierewicz ukrył dokumenty i dowody, które nie pasują do tezy o bombie i zamachu. > Co najmniej od grudnia 2020 roku Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii z 2010 roku. > Amerykański raport obalający tezę o zamachu, który kosztował 8 milionów złotych, został przez podkomisję Macierewicza ukryty.

Dziennikarze TVN24 nie zostali wpuszczeni na spotkanie z Macierewiczem

Przed sobotnim spotkaniem reporter TVN24 próbował zadać kilka pytań Macierewiczowi, między innymi o kontrowersje związane z raportem jego podkomisji i o reportaż Piotra Świerczka. Następnie nawiązał do przyznanego przez prezydenta odznaczenia. - Jeśli chodzi o Order Orła Białego... - mówił dziennikarz, wchodząc za posłem PiS do sali. Macierewicz nie zareagował. Do reportera podeszła natomiast kobieta, która przedstawiła się jako organizatorka. - Bardzo proszę, żebyście państwo zakończyli swój pobyt tutaj. Dziękujemy za obecność, ale to byłoby na tyle - powiedziała.

Macierewicz o raporcie

- Nie, nie przeczytał - utrzymywał polityk. - Ale to jest bardzo interesujące, co pan mówi. Czyli przeczytał i wie, że wszystkie te fragmenty dotyczące wyników prac NIAR są opublikowane i kłamie, i oszukuje. Dziękuję bardzo - oświadczył Macierewicz, podchodząc bliżej.

Reporter podkreślił, że "właśnie nie wszystkie (zostały opublikowane), tylko jeden z czterech załączników". - Pan się myli. Niech pan spojrzy na to, co zostało opublikowane na naszej stronie. To wszystko, co mam do powiedzenia, dziękuję bardzo - powiedział poseł PiS.