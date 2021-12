Dziennikarz "Superwizjera" TVN Grzegorz Głuszak odebrał Medal 75-lecia Misji Jana Karskiego

"Tak było w przypadku Tomasza Komendy i jak wszystko na to wskazuje w przypadku Beaty Pasik. Każde z nich przesiedziało w więzieniach ponad 18 lat. Praca dziennikarska Grzegorza Głuszaka doprowadziła do wypuszczenia ich na wolność. W przypadku Tomasza Komendy doszło do całkowitego uniewinnienia go i następnie zasądzenia odszkodowania za nieludzkie traktowanie. Wierzymy, że podobnie potoczy się czynienie sprawiedliwości wobec Beaty Pasik" - podkreślono w komunikacie.