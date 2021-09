Marcin Zaborski poprowadzi sobotnie wydania "Jeden na jeden"

Marcin Zaborski w TVN24. "Lubię, kiedy siła argumentów przeważa nad bezsilnością"

- Lubię, kiedy siła argumentów przeważa nad bezsilnością, przykrywaną pustymi sloganami czy hasłami. Tak mam, tak lubię i mam nadzieję, że nie tylko ja. I o to między innymi chodzi mi w rozmowie z politykiem. Żebyśmy nie rozmawiali tylko po to, żeby rozmawiać tylko, żeby ta rozmowa do czegoś prowadziła, coś wnosiła - tłumaczył.

Pierwszym gościem Zaborskiego będzie poseł PSL i były minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. Zaborski zwrócił tu uwagę na to, co aktualnie dzieje się między ludowcami a byłym wicepremierem Jarosławem Gowinem.

- Mam wrażenie, że to przyciąganie bardzo pomaga ludowcom w budowie tego, o czym mówią od bardzo dawna: że chcą budować centroprawicę, a jednocześnie upierają się, że nie chcą tworzyć jednego, wyborczego bloku opozycji. Mówią, że potrzebne są dwa bloki: bardziej lewicowo-liberalny i ten, który oni chcą stworzyć, nazywając go centroprawicowym. Obecność Jarosława Gowina w tej układance bardzo im pomaga udowodnić, że to się może udać - ocenił Zaborski. - Czy się uda? To zupełnie inna sprawa - dopowiedział.