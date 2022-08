Dziennikarka TVP Iryna Słaunikawa skazana. Charge d’affaires Białorusi wezwany do MSZ. Rzecznik ministerstwa komentuje

Rzecznik MSZ: Słaunikawa jest nie tylko pracownicą polskiej telewizji

Rzecznik MSZ: charge d'affaires uznał nasze działania za wtrącanie się

Na kolejnym briefingu rzecznik zrelacjonował przebieg spotkania. - Charge d'affaires spokojnie przyjął do wiadomości to, co mu zostało powiedziane, ale uznał to za wtrącanie się naszego państwa w wewnętrzne sprawy republiki Białorusi - przekazał.