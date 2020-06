"Kto pani pozwolił zdjęcia robić?" Dziennikarka OKO.press uderzona przed koncertem Jana Pietrzaka

Dominika Sitnicka, dziennikarka portalu OKO.press została uderzona przed koncertem satyryka i piosenkarza Jana Pietrzaka w Warszawie. "Ludzie czuli się atakowani samą naszą obecnością" - relacjonowała. Do zajścia odniosła się również redaktorka naczelna portalu, Bianka Mikołajewska. - Coraz częściej spotykamy się z agresją słowną albo z agresją fizyczną ze strony takich osób - zwróciła uwagę.

W sobotę 6 czerwca w Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbył się pierwszy duży koncert po zniesieniu restrykcji związanych z trwającym stanem epidemii w kraju. Organizatorem było Towarzystwo Patriotyczne - Fundacja Jana Pietrzaka. Pietrzak to związany z "Gazetą Polską" satyryk, aktor i wykonawca piosenek.

"Przydzwonił mi w klatkę piersiową tak, że aż mi zaparło dech"

Kiedy jeden z mężczyzn ruszył w moją stronę, nie sądziłam, że mnie uderzy. Przydzwonił mi w klatkę piersiową tak, że aż mi zaparło dech. Byłam w szoku, nie wiedziałam, co się dzieje. Ci ludzie byli nabuzowani, agresywni, czuli się atakowani samą naszą obecnością. Później podchodzili do nas jeszcze ludzie z koszulkami "Gazety Polskiej", również nas wyzywali

OKO.press umieściło w mediach społecznościowych nagranie z zajścia wykonane przez Sitnicką. Reporterka zarejestrowała kilka osób, które stały przy wejściu do Centrum Sztuki Współczesnej i protestowały przeciwko zorganizowaniu koncertu Pietrzaka. Mieli transparent z hasłem "spietrzaj dziadu" i tęczową flagę z napisem "peace".

Osoby, które czekały w kolejce do wejścia na koncert, krzyczały w ich stronę między innymi: "bolszewicy zjeżdżajcie stąd", "bydło ubeckie", "geje świat się z was śmieje", "pedały idźcie na hulajnogi". Na końcu nagrania dziennikarka skierowała kamerę na grupę kilku starszych osób. - Kto pani pozwolił zdjęcia robić? - pyta starsza kobieta. W tym samym momencie do reporterki podbiega starszy mężczyzna i uderza ją.