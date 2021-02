Likwidator w redakcji w asyście policji i ślusarza. "Zarzyna się jedną z ostatnich niezależnych gazet regionalnych"

"Próba siłowego wejścia do redakcji"

"Nie likwiduje się spółki, likwiduje się niezależną gazetę"

Likwidacja wydawcy "Dziennika Wschodniego"

Wniosek o rozwiązanie spółki Corner Media złożył na początku 2020 roku jej większościowy udziałowiec Tomasz Kalinowski, przedsiębiorca z branży deweloperskiej. Ma on w firmie 73 procent udziałów, reszta należy do ośmiu dziennikarzy dziennika - podały Wirtualne Media. Jak zwracał uwagę portal, do powołania nowego zarządu potrzeba 75 procent głosów wszystkich udziałowców. Tym samym konflikt między Kalinowskim a pozostałymi udziałowcami doprowadził do impasu, który trwa już ponad dwa lata.