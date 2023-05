Przydacz: mam nadzieję, że ambasador Rosji powstrzyma się dzisiaj od prowokacyjnych kroków

Przydacz: mam nadzieję, że powstrzyma się od prowokacyjnych kroków

- Pamiętam doskonale, co się działo rok temu. Wówczas wystosowaliśmy notę do strony rosyjskiej, by powstrzymała się od takich działań, bo mogą być one poczytane jako działanie prowokacyjne w kontekście nie tylko historycznym, ale też aktualnych wydarzeń. Moja opinia co do tego kroku ambasadora pozostaje ciągle aktualna - odpowiedział.

Pytany, czy po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i różnego rodzaju groźbach wobec polskiego ambasadora w Moskwie to nie moment, by "ambasadorowi Andriejewowi powiedzieć, że jest persona non grata w Polsce" Przydacz odparł, że "nie chodzi o obecność ambasadora Andriejewa w Warszawie, tu również chodzi o obecność naszych ambasadorów - unijnych - w Moskwie". Jak przypomniał, w polityce międzynarodowej funkcjonuje zasada wzajemności. - W sytuacji, w której rosyjscy ambasadorowie zostaną wyrzuceni z Unii Europejskiej, to w naturalny sposób Rosja odpowie tym samym, a póki co nie ma takiej skoordynowanej decyzji w ramach Unii Europejskiej co do wycofania własnych ambasadorów. Być może ona zapadanie całkiem niedługo, być może ta czara goryczy się przeleje. Póki co takiej wspólnej unijnej decyzji nie ma - mówił.