"Potrzebujemy wolnych mediów, to kluczowe". Ambasador USA w Polsce przypomina słowa McCaina

3 maja obchodzony jest Światowy Dzień Wolności Prasy. To okazja do dyskusji na temat roli wolnych mediów jako gwaranta demokracji i fundamentu społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania powszechnego dostępu do informacji. To także czas na debatę o międzynarodowych standardach dziennikarskich i ich przestrzeganiu w poszczególnych regionach świata.