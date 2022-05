"Braterstwo Straży Pożarnej nie ma granic". Szef ukraińskich służb podziękował Polakom

Prezydent Duda: dziękuję wam ogromnie za ten ostatni czas

Prezydent Andrzej Duda "oddał szacunek i podziękował wszystkim polskim strażakom, którzy na co dzień służą Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". - Cieszę się, że wreszcie możemy wrócić tutaj, na placu Piłsudskiego, po to, by pod błogosławieństwem waszego patrona świętego Floriana obchodzić to bardzo ważne święto po bardzo trudnym czasie. Mam nadzieję jest już on za nami. Zwłaszcza dla was był to czas wyjątkowo wytężonej służby, ale chcę mocno podkreślić to, że znakomicie wykonaliście to zadanie, bardzo często ratując ludzkie życie - dodał.