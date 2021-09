Dzień Solidarności z Afgańczykami w polskim Kościele. Modlitwy i kwesty na rzecz uchodźców

Na co zostaną przekazane środki ze zbiórki dla Afgańczyków?

Apel przewodniczącego KEP w sprawie Dnia Solidarności z Afgańczykami

"Wsłuchując się w głos papieża Franciszka, który wezwał wszystkich ludzi dobrej woli, by 'modlili się do Boga pokoju, aby zamilkł szczęk oręża i by można było znaleźć rozwiązania przy stole dialogu', zwracam się z apelem do pasterzy i wiernych Kościoła w Polsce o modlitwę i pomoc materialną dla cierpiącego ludu Afganistanu" - napisał.