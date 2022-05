Marszałek Tomasz Grodzki w orędziu do Polonii: pamiętajcie, że w Senacie macie zawsze wsparcie i opiekę

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą marszałek Senatu Tomasz Grodzki złożył życzenia rodakom żyjącym poza krajem. - Senat nie może już państwa wspierać finansowo i materialnie tak, jak robił to wcześniej. Wciąż jednak dbamy i będziemy dbać o utrzymanie państwa więzi z krajem - zapewniał.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki z okazji przypadającego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą skierował orędzie do Polaków mieszkających poza granicami kraju. Grodzki podkreślił w nim, że święto ustanowione w 2002 roku z inicjatywy Senatu jest wyrazem uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków z zagranicy w odzyskanie przez naszą Polskę niepodległości. - To także dowód naszego szacunku dla waszej wierności, przywiązania do polskości i pomocy krajowi w najtrudniejszych momentach - powiedział.

Zwrócił uwagę, że w tym roku jesienią będziemy obchodzić stulecie pierwszego posiedzenia izby wyższej parlamentu odrodzonej na mocy Konstytucji marcowej 1921 roku. Jak mówił, Senat od samego początku "wziął pod swoje skrzydła rozproszonych po całym świecie rodaków".

- Jest dla nas honorem i dumą, że jako senatorowie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej X kadencji kontynuujemy tę tradycję i nie zaprzestaliśmy jej nawet mimo tego, że z powodu decyzji politycznych Senat nie może już państwa wspierać finansowo i materialnie tak, jak robił to wcześniej. Wciąż jednak dbamy i będziemy dbać o utrzymanie państwa więzi z krajem - zapewnił.

- Wasze problemy są dla nas niezwykle ważne. Jestem niezwykle rad, że Senat wciąż jest dla państwa pożądanym i ważnym partnerem, że darzycie nas zaufaniem - kontynuował Grodzki.

Grodzki: my tu, w Polsce, robimy wszystko, by choć trochę ulżyć wam w cierpieniu

Marszałek Senatu życzył Polkom i Polakom poza granicami kraju, by "przynależność do wielkiego narodu polskiego była zawsze ich powodem do chwały, by nieśli ojczyznę w sercu i byli jej najlepszymi ambasadorami na całym globie". - Niech tam, gdzie jesteście, spełniają się wasze marzenia i plany. Pamiętajcie, że w Senacie macie zawsze wsparcie i opiekę - oświadczył.

Grodzki zwrócił się również do "umęczonych wojną naszych rodaków w Ukrainie i tych w Białorusi, prześladowanych przez dyktatorskie rządy". - Ojczyzna o was pamięta. Nie jesteście sami. My tu, w Polsce, robimy wszystko, by choć trochę ulżyć wam w cierpieniu. Głęboko wierzę, że wkrótce będziemy mogli razem z wami świętować waszą wolność i niepodległość, zjednoczeni pod biało-czerwonym sztandarem z Polakami na całym świecie - powiedział marszałek.

Całe orędzie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Autor:akr\mtom

Źródło: PAP