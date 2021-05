W niedzielę święto Polonii i Polaków mieszkających za granicą. Życzenia od marszałka Grodzkiego

W sobotnim wystąpieniu marszałek Tomasz Grodzki życzył Polakom mieszkającym za granicą, "by mogli realizować swoje życiowe marzenia i plany, zarówno te osobiste, jak i zawodowe". - Niech świadomość przynależności do narodu polskiego będzie dla państwa zawsze powodem do dumy, a biało-czerwona flaga i orzeł biały zawsze i nierozerwalnie łączą was z ukochaną ojczyzną - powiedział Grodzki.