"Akt ludobójstwa, jakim był mord katyński, trwa w naszej pamięci jako bolesna rana i przestroga"

Prawie 22 tysiące obywateli II Rzeczypospolitej zginęło od strzałów w tył głowy. 3 kwietnia 1940 roku władze sowieckie przystąpiły do systematycznej eksterminacji polskich jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Od tej ukrywanej przez lata zbrodni minęły 82 lata. 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Mimo, że do dziś nie mamy pełnej dokumentacji dotyczącej okoliczności sowieckiej zbrodni na polskich jeńcach, to zachowane częściowo informacje pozwalają na stosunkowo dokładne odtworzenie ich losów między jesienią 1939 a wiosną 1940 roku. Kluczowe dla rekonstruowania nastrojów w obozach jenieckich są osobiste zapiski odnalezione później w dołach śmierci, listy do rodzin, ale także raporty władz sowieckich oraz relacje nielicznych ocalałych.