Polska

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. "Widzę, jak odradza się nienawiść"

Ocalały z Zagłady Bernard Offen podczas głównych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu
"Patrząc na współczesny świat, na nasze współczesne czasy, widzę wiele znaków, które znam aż nazbyt dobrze"
Patrząc na współczesny świat, na nasze współczesne czasy, widzę wiele znaków, które znam aż nazbyt dobrze - ostrzegał Ocalały z Zagłady Bernard Offen podczas obchodów 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz. Głos zabrali także dyrektor Muzeum Auschwitz oraz prezydent Karol Nawrocki. Wcześniej hołd ofiarom Zagłady oddano, składając wieńce przed Ścianą Straceń.

27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Jest to również rocznica wyzwolenia przez Armię Czerwoną niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w 1945 roku.

W obchodach 81. rocznicy tego wydarzenia, odbywających się na terenie dawnego obozu, udział we wtorek wzięli byli więźniowie, wśród nich Polacy i Ocalali spoza Polski, którzy upamiętnili ofiary obozu, składając kwiaty przed Ścianą Straceń. W głównej części obchodów, w budynku tak zwanej Centralnej Sauny, uczestniczyło 21 byłych więźniów, prezydent RP Karol Nawrocki, minister kultury Marta Cienkowska, a także przedstawiciele społeczności żydowskiej i romskiej oraz dyplomaci.

Podczas uroczystości w miejscach symbolicznych w byłym Birkenau zapalone zostały znicze. Ceremonię zwieńczyła wspólna modlitwa Żydów i chrześcijan.

81. ROCZNICA WYZWOLENIA KL AUSCHWITZ-BIRKENAU
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Łukasz Gągulski/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP
Źródło: Jarek Praszkiewicz/EPA/PAP

Ostrzeżenie z przeszłości

Jednym z uczestników obchodów był 97 letni Bernard Offen, który przed laty był więźniem Auschwitz. Podczas swojego przemówienia ostrzegał. - Patrząc na współczesny świat, na nasze współczesne czasy, widzę wiele znaków, które znam aż nazbyt dobrze - mówił.

- Widzę, jak odradza się nienawiść, widzę przemoc, która znowu zaczyna być usprawiedliwiona. Widzę ludzi, którzy wierzą, że ich gniew ma wartość większą niż życie drugiego człowieka - zaznaczył Offen. - Mówię to dlatego, że jestem starym człowiekiem, który widział do czego prowadzi obojętność. I mówię to także, ponieważ wierzę, naprawdę wierzę, że możemy dokonać innego wyboru - podkreślił.

Offen tłumaczył, że jedyna droga ku przyszłości nie prowadzi przez zemstę i gniew, nawet wobec zbrodni takich, jak Holokaust. - Zrozumiałem, że jedyną drogą jest empatia: dostrzeganie wewnętrznej wartości każdego człowieka na tej Ziemi, a także pomaganie innym w odkrywaniu ich własnej godności – mówił. Dodał, że przeżył, bo pomogli mu inni ludzie. Nazywa ich aniołami. Pomagali mu Polacy, a czasem nawet Niemcy.

Bernard Offen urodził się w 1929 roku w Krakowie. Podczas okupacji był więziony przez Niemców w tamtejszym getcie, a także w obozach Plaszow, Mauthausen, Auschwitz i Dachau. Po wojnie wraz z braćmi wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Kilka lat temu wrócił do rodzinnego miasta. - Kraków stał się jednym z najbardziej przyjaznych i bezpiecznych miejsc do życia dla Żyda – zaznaczył.

"Wasze doświadczenie jest drogowskazem i ostrzeżeniem"

Dyrektor Muzeum Auschwitz, Piotr Cywiński, zwrócił się do Ocalałych. - Wasze doświadczenie, drodzy, tak bardzo bolesne i trudne, tak okrutne i trudno wyobrażalne stało się fundamentem naszej pamięci. Jest więc dziś, w wichurze dzisiejszych wyzwań i zagrożeń, naszym skarbem, drogowskazem, podpowiedzią, ostrzeżeniem. Jest naszą potęgą: indywidualną i społeczną. Dlatego każdy dzień powinien zaczynać się od poczucia wdzięczności, naszej dla Was – Ocalałych – mówił. Cywiński wskazywał, że w czasach szybkich zmian, niestabilności wszyscy szukamy punktów odniesienia w pamięci. - To pamięć jest naszą ostoją, wsparciem, źródłem ocen najtrudniejszych sytuacji. To z niej wynika potrzeba i hierarchia naszych kroków i czynów. Pamięć jest potęgą, dokładnie tak, jak doświadczenie. Pamięć i doświadczenie to w istocie bliźniacze pojęcia. (…) Są jak skarby, jak drogowskazy, jak podpowiedzi i ostrzeżenia – powiedział.

Prezydent: zapomnieliśmy o sprawcach

Hołd ofiarom złożył także prezydent Karol Nawrocki, który złożył wieniec, a następnie zabrał głos przed Blokiem Śmierci.

Swoje przemówienie prezydent rozpoczął od przypomnienia, kto był sprawcą Holocaustu. - To naród niemiecki poparł ideologię narodowego socjalizmu i pozwolił Adolfowi Hitlerowi dojść do władzy. To naród niemiecki i państwo niemieckie (...) doprowadziło do tej zbrodni, którą znamy jako Holokaust - mówił prezydent.

- To naród niemiecki popierał Adolfa Hitlera i w latach 30., i w czasie II wojny światowej w sposób gremialny i entuzjastyczny. To zło niemieckich obozów koncentracyjnych i obozu koncentracyjnego w Auschwitz było złem państwowym. To w konkretnym państwie ideologia narodowego socjalizmu odnalazła swój dom - podkreślał Nawrocki.

Prezydent poruszył również wątek odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w obozach koncentracyjnych. Podkreślił, że "świat nie może być obojętny na to, co działo się po 1945 roku".

- Tylko 15 procent oprawców z niemieckich obozów koncentracyjnych odpowiedziało za mordy, które miały tu miejsce. Świat odwracał przez wiele lat głowy od tej strasznej tragedii i odpowiedzialności za to, co wydarzyło się w Auschwitz. Po 1945 roku pamiętaliśmy o ofiarach, ale zapomnieliśmy o sprawcach - powiedział Nawrocki.

Jak mówił, "tyle dziś zachwytów słyszymy o tym, że po roku 1945 roku nie było wojny światowej, świat żył w pokoju, ONZ funkcjonowała". - A przez tyle dekad nie udało się doprowadzić do odpowiedzialności osób, które były odpowiedzialne właśnie za tę śmierć i ten symbol, w którym jesteśmy - mówił Nawrocki.

"Symbol obojętności"

Jak mówił dalej prezydent, "dzisiaj Auschwitz jest symbolem i dowodem bestialstwa, barbarzyństwa, narodowo-socjalistycznej ideologii, która znalazła swój dom w konkretnym państwie, czyli w Niemczech".

Dodał jednak, że "Auschwitz jest także symbolem obojętności". - Tego, że świat pozwolił na zbyt wiele i doszło do tej przerażającej tragedii, gdzie Niemcy zamordowali sześć milionów Żydów, a wśród nich trzy miliony obywateli przedwojennej II Rzeczpospolitej.

- Świat się przyglądał temu, co dzieje się w III Rzeszy. Świat się przyglądał temu, co dzieje się w (okupowanej -red.) Polsce w latach 1939-1941. Polacy ginęli i później rozpoczął się Holokaust, ludobójstwo wymierzone w kierunku narodu żydowskiego - mówił Nawrocki. - Do Auschwitz mogło nie dojść, gdyby reakcja była odpowiednia dużo wcześniej - ocenił prezydent.

"Za murami nie czekała wolność"

Karol Nawrocki przypomniał również, że we wrześniu 1939 roku na Polskę napadły zarówno Niemcy, jak i Związek Radziecki, "bo to Hitler razem ze Stalinem rozpoczęli II wojnę światową".

- W istocie było to oswobodzenie, wyzwolenie więźniów obozu koncentracyjnego Auschwitz dokonane przez tych, którzy do tej tragedii w roku 1939 także doprowadzili - powiedział.

Jak dodał, twarz sowieckich żołnierzy, którą zobaczyło "tych siedem tysięcy, które żyło jeszcze w roku 1945", "była to twarz tego samego Sowieta, który po roku 1945 dalej mordował przedstawicieli państw Europy Środkowej i Wschodniej".

- Poza murami obozu koncentracyjnego Auschwitz nie czekała na nich wolność - powiedział prezydent.

Akcja "Powstrzymajmy negacjonizm"

Wspólnie z Muzeum Auschwitz-Birkenau portal tvn24.pl prowadzi akcję "Powstrzymajmy negacjonizm. Kłamstwa o Auschwitz".

W tekstach, które za zgodą placówki, publikujemy, obalane są najczęściej powtarzane tezy negacjonistów. Artykuły te prezentują dane i informacje oparte na dokumentach, relacjach świadków Zagłady, wynikach badań historycznych czy fotografiach.

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Walczymy z kłamstwami o Auschwitz. Konkret24 wspiera akcję muzeum

Zuzanna Karczewska

Muzeum apeluje do każdego, kto napotka w sieci wpisy i wypowiedzi powielające kłamstwa o Auschwitz i Holokauście, by reagował. Sekcja na portalu tvn24.pl "Powstrzymajmy negacjonizm. Kłamstwa o Auschwitz" będzie na bieżąco rozbudowywana.

Internauci, którzy natkną się na kolejne tezy negacjonistów, mogą je zgłaszać bezpośrednio muzeum poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Zachęcamy również do zgłaszania tego typu treści na adres e-mail naszej redakcji: konkret24@tvn.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy.

"Zachęcamy przede wszystkim do zgłaszania takich treści jako mowę nienawiści. Mogą też państwo skorzystać z przygotowanych przez nas materiałów i linków po to, by promowaniu prawdy historycznej. W ten sposób wszyscy możemy przyczynić się do ochrony godności ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz" - przypomina muzeum.

Autorka/Autor: mgk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Jarek Praszkiewicz

