"Opiekun, przyjaciel, idol". Sztab Generalny z życzeniami z okazji Dnia Ojca

23 czerwca obchodzony jest w Polsce Dzień Ojca. Z tej okazji wpis w mediach społecznościowych zamieścił Sztab Generalny Wojska Polskiego. "Tata to osoba, która odgrywa wiele ważnych ról w życiu każdego z nas" - czytamy. "Jako opiekun, zapewnia bezpieczeństwo, wsparcie i troskę. Jako przyjaciel, jest zawsze gotowy do rozmowy, zabawy i wspólnego spędzania czasu. Jako idol, stanowi wzór do naśladowania, inspirując do osiągania celów i pokonywania trudności" - dodano.