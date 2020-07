"Wolność nie jest za darmo, nie jest na zawsze, musimy o nią dbać"

"Wyciągamy lekcję z przeszłości i z nadzieją patrzymy w przyszłość"

- Dla mnie wolność to bezpieczeństwo mojej rodziny. Dla mnie wolność to równość dla wszystkich. Dla mnie wolność to prawo wyrażania moich przekonań. Dla mnie wolność to spokojne jutro - wyliczają. Podkreślają też, że są dumni z tego, że są Amerykanami i mogą reprezentować swój kraj. Dziękują za to, że "Polska jest dla nich drugim domem".