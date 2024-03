"Nie powinno się traktować dziewczynek gorzej, a chłopaków lepiej". Dzieci o równości płci

"To nie chodzi o to, czy chłopak, czy dziewczyna"

O kwestię równości płci zapytano też dzieci. Czteroletni Tymon ocenia, że nierówne wynagradzanie kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach jest "nie fair". - Pracują w tej samej pracy, robią to samo i jakby dostali inne pieniądze, toby to było nie fair - tłumaczy. - Nie powinno się traktować dziewczynek gorzej, a chłopaków lepiej - wtóruje mu rok starsza Maja. A kto zdaniem występujących w nagraniu dzieci pracuje więcej? W opinii większości z nich są to mężczyźni. Odmiennego zdania jest m.in. Maja. - Kobiety zajmują się dziećmi, gotują dużo obiadów, sprzątają... no, więcej robią kobiety - mówi dziewczynka.

Odpowiadając na pytanie o to, kim chcieliby zostać w przyszłości, kilkuletni bohaterowie nagrania wskazują na rozmaite zawody. Największą popularnością cieszy się wśród nich jednak zatrudnienie w straży pożarnej i policji. - To nie chodzi o to, czy chłopak, czy dziewczyna. To chodzi o umiejętność - stwierdza Tymon zapytany, "co by było, gdyby ktoś powiedział, że strażakiem może zostać tylko chłopak, a dziewczyna już nie może". - Każdy przecież może być policjantem albo strażakiem - dodaje ośmioletnia Maja.