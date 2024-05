2 maja jest obchodzony Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju. Z tej okazji w Warszawie odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Okolicznościowe wpisy w mediach społecznościowych opublikowało wielu polityków, w tym prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk.

2 maja jest obchodzony Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju. Dzień później przypada Święto Konstytucji 3 maja.

W Warszawie prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda wzięli udział w uroczystości podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego.

Uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie PAP/Radek Pietruszka

Kosiniak-Kamysz: nie ma dla Polaków piękniejszych barw niż biało-czerwone

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w uroczystościach w Brzesku.

Podkreślał, że "flaga jednoczy, pokazuje skąd, jesteś, jest symbolem naszej tożsamości". - Nie ma dla nas Polaków piękniejszych barw niż barwy biało-czerwone. Nie było, nie ma i nie będzie - oświadczył.

Kosiniak-Kamysz dziękował też wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom różnych służb mundurowych, którzy pełnią służbę w Polsce i na misjach pokojowych NATO poza granicami kraju. - Dziękuję wam wszystkim za oddanie ojczyźnie, za poświęcenie. Jesteście naszymi bohaterami, jesteśmy z was bardzo dumni. Z dumą nosicie flagę i nam dajecie powody do dumy - powiedział szef MON.

Kosiniak-Kamysz: nie ma dla nas Polaków piękniejszych barw, niż barwy biało-czerwone tvn24

Kosiniak-Kamysz powiedział też, że żeby mieć prawdziwy szacunek do ojczyzny, trzeba szanować poglądy innych. - Można się z nimi nie zgadzać, ale nie wolno ich obrażać. Trzeba w każdym człowieku widzieć i zrozumieć jego postawę i jego myśli. Po to łączy nas flaga - stwierdził.

Dodał, że nie da się zbudować bezpiecznej Polski, jeśli będziemy pokłóceni. - Pojednanie między Polakami jest naszym zadaniem i jest naszym obowiązkiem. Jest ono możliwe, dlatego jest naszym obowiązkiem. Nie będzie dobrobytu i szczęścia w ojczyźnie, jak będziemy się wiecznie o wszystko kłócić - mówił szef MON. Zaznaczył, że nie oznacza to jednak, iż mamy się "ślepo ze wszystkim zgadać". - Ale mamy mieć takie sprawy, w których racja stanu, czyli to co jest najważniejsze dla ojczyzny, jest na pierwszym miejscu - powiedział szef MON, wskazując, że obecnie racją stanu jest bezpieczeństwo.

W tym kontekście wskazał na obecność Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w UE i ocenił, że są one gwarancją bezpieczeństwa i rozwoju Polski. - Racją stanu RP jest być w Unii i w NATO. Kto występuje przeciwko temu, kto szuka drogi na skróty, działa na szkodę Rzeczpospolitej. Kto dąży do tego, żeby lepiej nasz sojusz funkcjonował, działa na pożytek Rzeczpospolitej - mówił szef MON.

Zapewnił też, że Polska jest zawsze gotowa do współdziałania i pomocy swoim sojusznikom. Dodał, że "oczekujemy wywiązania się ze wszystkich artykułów Paktu Północnoatlantyckiego, szczególnie z artykułu 5". - Deklarujemy, że wszystkie nasze sojusznicze zobowiązania wobec naszych przyjaciół, sojuszników spełnimy w każdej chwili i w każdym momencie - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał, że siła Sojuszu wynika z siły polskiej armii. - Nie ma dzisiaj NATO bez Polski, nie ma siły NATO bez siły polskiej armii - ocenił.

"Łączy wszystkie pokolenia", "symbol dumnego narodu", "niech zawsze budzi w nas szacunek"

Wcześniej wpis z okazji Dnia Flagi RP opublikował premier Donald Tusk. "Kto ma biało-czerwone serce, ten białej flagi nigdy nie wywiesi" - napisał, dołączając swoje zdjęcie na biało-czerwonym tle.

Rozwiń

"Jesteśmy dumni z naszej historii, a tym, co łączy wszystkie pokolenia Polaków, są nasze narodowe symbole" - podkreślił prezydent Andrzej Duda we wpisie na platformie X. "W tych majowych, świątecznych dniach, wszyscy zgromadźmy się przy Biało-Czerwonej!" - zaapelował.

Rozwiń

Sztab Generalny Wojska Polskiego podkreślił, że Flaga Rzeczypospolitej Polskiej to - obok Orła Białego i Mazurka Dąbrowskiego - najważniejszy symbol naszego państwa. "Dziś z radością obchodzimy jej święto, dając świadectwo dumy z własnego kraju i przywiązania do jego symboli narodowych" - czytamy we wpisie SG WP na platformie X.

Rozwiń

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, składając życzenia z tej okazji, napisał, że Stany Zjednoczone doceniają wieloletni wkład Polaków za granicą w kultywowanie polskich tradycji i wartości. Dodał, że dla niego - jako Amerykanina z polskimi korzeniami - "szczególnie ważna podczas dorastania była nauka o Ojczyźnie (...) ojca oraz sile jedności narodu polskiego".

Rozwiń

Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło uwagę, że biały kolor na polskiej fladze symbolizuje czystość, a czerwień odwagę i męstwo. Odnosząc się do Dnia Polonii i Polaków za Granicą, MEN przypomniało, że Polonia i Polacy za granicą "plasują się na 6. miejscu w świecie pod względem liczebności w stosunku do ludności kraju ojczystego".

Rozwiń

"Niech biało-czerwona zawsze budzi w nas szacunek do historii i tradycji, a także inspiruje do działania na rzecz dobra wspólnego!" - zaapelowało z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości, również na portalu X. Resort podkreślił, że flaga państwowa to symbol jedności, dumy i niepodległości naszej ojczyzny.

Rozwiń

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że flaga Polski to "symbol dumnego narodu z dumną historią i dumną przyszłością". "Gdy patrzę na biało-czerwoną flagę przed oczami mam: heroizm, patriotyzm, historię. Ale również: przyszłość, nadzieję, rozwój" - napisał Kierwiński na portalu X.

Rozwiń

"Jesteśmy dumni z Polski, a nasza flaga jest z nami we wszystkich ważnych chwilach!" - podkreślił na portalu X szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.

Rozwiń

Szef MSZ Radosław Sikorski złożył na platformie X życzenia Polonii i Polakom za granicą. "W tych dniach myślę o Rodakach, od których Polska odeszła, a także tych rozsianych po całym świecie. Sam byłem kiedyś jednym z Was. Dziękuję za utrzymanie polskości, za pielęgnowanie więzów z Polską, za uczenie dzieci mówienia po polsku. Biało-czerwona łączy nas w te dni w sposób szczególny" - zaznaczył Sikorski.

Rozwiń

Dzień Flagi RP i święto Polonii i Polaków za Granicą

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Dzień ten jest też świętem Polonii i Polaków za Granicą. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą obchodzony jest 2 maja od 2002 roku. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.

Kancelaria premiera podkreśliła w czwartek, że święto to jest wyrazem uznania dla wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii w odzyskanie niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc w najtrudniejszych momentach.

Autorka/Autor:pp/kab

Źródło: tvn24.pl, PAP