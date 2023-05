Dzień Flagi. Jak się z nią obchodzić? MSWiA wydało miniprzewodnik

czytaj dalej

Polska była w Unii bardzo wysoko, zaraz po tym, jak do niej weszliśmy. To wszystko, niestety, zniknęło już dawno i ten regres jest coraz głębszy - mówił w TVN24 były premier Leszek Miller. Ocenił, że żeby Unia Europejska była skuteczna, "musi się głębiej integrować", a on sam "widziałby coś w rodzaju stanów zjednoczonych Europy".