Polska Dzień Flagi. Tusk rozdał polskie flagi dzieciom, Nawrocki powołał członków rady ds. Polonii

Karol Nawrocki o Polonii Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Premier Donald Tusk w sobotę 2 maja, w Dniu Flagi, opublikował nagranie, na którym wręcza dzieciom flagi zapakowane w pudełka z polskim godłem. - Uwaga, nie wyrywamy sobie. Flaga łączy! - powiedział premier na nagraniu, do czego nawiązał też we wpisie.

Powołania do rady

Natomiast prezydent Karol Nawrocki wręczył akty powołania członkom Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP, a także państwowe działaczom polonijnym.

W swoim wystąpieniu Nawrocki podkreślił, iż cieszy się, że w skład Rady weszli "doskonali fachowcy, specjaliści, a przede wszystkim ci, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski". Zwrócił uwagę, że "jedna trzecia polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski". Jak jednak ocenił, nie jest to "fakt obciążający", a "nasz wielki walor, który wspólnie chcemy móc wykorzystać".

- Z 20 milionów Polaków pozostających poza granicami są też tacy, którzy wciąż wahają się, czy wrócić do Polski. Są tacy, którzy są gotowi, aby wrócić - powiedział. - Musimy w radzie do spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm. Mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, do tego, aby do Polski wrócili - podkreślił.

Powołanie członków rady ds. Polonii i nadanie odznaczeń działaczom polonijnym Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Święto flagi i Polonii

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono na mocy nowelizacji Ustawy o godle, barwach i hymnie RP, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 roku. To okazja do eksponowania flagi na zewnątrz - wywieszenia jej na balkonie czy przed domem.

Flaga państwowa eksponowana publicznie musi być czysta oraz mieć czytelne barwy - nie może być pomięta lub postrzępiona. Flaga nigdy nie może też dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. Flagą również nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem. Ponadto na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów oraz żadnego rodzaju rysunków. Kodeks karny zawiera przepisy dotyczące ochrony symboli narodowych. Za publiczne znieważenie, uszkodzenie lub usunięcie flagi czy godła grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Wraz z Dniem Flagi 2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 roku.

OGLĄDAJ: TVN24