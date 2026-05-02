Polska

Dzień Flagi. Tusk rozdał polskie flagi dzieciom, Nawrocki powołał członków rady ds. Polonii

Donald Tusk i Karol Nawrocki. Dzień Flagi
Karol Nawrocki o Polonii
Źródło: TVN24
Uwaga, nie wyrywamy sobie. Flaga łączy! - mówił premier Donald Tusk, rozdając dzieciom polskie flagi. Przypomniał, że 2 maja należy ją zawsze wywieszać. Z kolei prezydent Karol Nawrocki tego dnia powołał członków rady do spraw Polonii i odznaczył działaczy polonijnych.

Premier Donald Tusk w sobotę 2 maja, w Dniu Flagi, opublikował nagranie, na którym wręcza dzieciom flagi zapakowane w pudełka z polskim godłem. - Uwaga, nie wyrywamy sobie. Flaga łączy! - powiedział premier na nagraniu, do czego nawiązał też we wpisie.

Powołania do rady

Natomiast prezydent Karol Nawrocki wręczył akty powołania członkom Rady do Spraw Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP, a także państwowe działaczom polonijnym.

W swoim wystąpieniu Nawrocki podkreślił, iż cieszy się, że w skład Rady weszli "doskonali fachowcy, specjaliści, a przede wszystkim ci, którzy są w stanie zdiagnozować potrzeby Polaków poza granicami Polski". Zwrócił uwagę, że "jedna trzecia polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski". Jak jednak ocenił, nie jest to "fakt obciążający", a "nasz wielki walor, który wspólnie chcemy móc wykorzystać".

- Z 20 milionów Polaków pozostających poza granicami są też tacy, którzy wciąż wahają się, czy wrócić do Polski. Są tacy, którzy są gotowi, aby wrócić - powiedział. - Musimy w radzie do spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm. Mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, do tego, aby do Polski wrócili - podkreślił.

Powołanie członków rady ds. Polonii i nadanie odznaczeń działaczom polonijnym
Powołanie członków rady ds. Polonii i nadanie odznaczeń działaczom polonijnym
Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Święto flagi i Polonii

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiono na mocy nowelizacji Ustawy o godle, barwach i hymnie RP, uchwalonej przez Sejm 20 lutego 2004 roku. To okazja do eksponowania flagi na zewnątrz - wywieszenia jej na balkonie czy przed domem.

Flaga państwowa eksponowana publicznie musi być czysta oraz mieć czytelne barwy - nie może być pomięta lub postrzępiona. Flaga nigdy nie może też dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody. Flagą również nie oddaje się honorów żadnej osobie, nie pochyla się jej przed żadną inną flagą lub znakiem. Ponadto na fladze państwowej RP nie wolno umieszczać żadnych napisów oraz żadnego rodzaju rysunków. Kodeks karny zawiera przepisy dotyczące ochrony symboli narodowych. Za publiczne znieważenie, uszkodzenie lub usunięcie flagi czy godła grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni - rycerza galopującego na koniu - godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Wraz z Dniem Flagi 2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Polonii i Polaków poza granicami kraju, ustanowiony przez Sejm 20 marca 2002 roku.

pc

pc
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Donald Tusk/X, Radek Pietruszka/PAP

Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2635718677
Japonia czeka na rosyjską ropę. To pierwszy taki transport od wybuchu konfliktu
BIZNES
pap_20250326_0BH
Tusk: musimy odwrócić ten trend
Polska
Wypadek na drodze krajowej numer 48 w powiecie białobrzeskim
Motocyklista zderzył się z autem. Trafił do szpitala
WARSZAWA
Podczas kontroli patrol drogowy znalazł żywe legwany w przyczepie auta
Zatrzymali go za niesprawne światło. Odkryli zaskakujący ładunek
METEO
kon konie shutterstock_2137657131
Konie na gigancie. Nocna akcja strażaków
Kraków
Strażnicy miejscy zatrzymali agresywnego mężczyznę
Nie sprzedała mu alkoholu. Powiedział, że "rurką rozbije jej głowę"
WARSZAWA
imageTitle
Pistolety wystrzeliły. Piątek czekał na to półtora miesiąca
EUROSPORT
Wybuch gazu w domu w Anielinie. Lądował śmigłowiec LPR
Eksplozja gazu w kuchni. Nie żyje 15-latka
Łódź
NOMINACJE GENERALSKIE
Prezydent wręczył nominacje generalskie. "Patrzę w stronę pana premiera"
Polska
imageTitle
Rusza Speedway Grand Prix 2026. O której godzinie zawody w Landshucie?
EUROSPORT
Wypadek motocyklistów w Laskowej
Motocyklista się przewrócił, wtedy doszło do tragedii
Kraków
Kierowca miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie
Dachował w rowie, miał ponad dwa promile alkoholu
Białystok
imageTitle
Kawa zagra o tytuł. Do trzech razy sztuka?
EUROSPORT
Zatrzymany mężczyzna
Do dwóch lat więzienia za groźby. 33-latek tłumaczył, że to był tylko film
Lublin
Nie żyje 25-letnia motocyklistka
Motocyklistka zginęła po uderzeniu w drzewo
Trójmiasto
tir
"Zachowywałem żołnierską krew". Akcja na autostradzie
Wrocław
sztuczna inteligencja, AI, roboty, technologia
Chiński sąd wydał wyrok w sprawie zwolnienia pracownika zastąpionego przez AI
BIZNES
imageTitle
Wpadnie do kosza czy nie? Czekali "wieczność"
EUROSPORT
Pisklęta nurogęsi straciły matkę
Pisklęta nurogęsi straciły matkę. Pożarła ją ryba
WARSZAWA
Tornado zniszczyło salę weselną w Teksasie
Potężny żywioł zniszczył salę weselną na 30 dni przed ślubem
METEO
Uroczyste podniesienie flagi na Zamku Królewskim
Święto flagi na placu Zamkowym. W uroczystości wziął udział prezydent
WARSZAWA
imageTitle
Zmarzlik rozpocznie od wygranej? Tak zrobił w zeszłym sezonie
Najnowsze
imageTitle
Smutny finał bolesnej kariery. Nie żyje Alex Zanadri
EUROSPORT
Gen. Polko - Urodzinowa trasa TVN24. Bielsko-Biała
"Wiemy, co się dzieje, TVN24 oglądamy, wojsko już jest spakowane"
Filip Czerwiński
Humbak Timmy wrócił do Morza Północnego
Humbak Timmy jest wolny
METEO
Pete Hegseth
NATO reaguje na ruch USA w sprawie żołnierzy
Świat
Zawalona kamienica
Zawaliła się kamienica. Gruzowisko przeszukały psy
Łódź
Sztuczna inteligencja
Jest porozumienie Pentagonu z gigantami technologicznymi
BIZNES
imageTitle
Polski mistrz o nowym marzeniu. "Długo nad tym pracujemy"
EUROSPORT
Kadr na kino (02.05.2026)
"Diabeł ubiera się u Prady 2", Taylor Swift kontra AI i nowy album Foo Fighters
KADR NA KINO

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica