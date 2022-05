Dzień Flagi. Para prezydencka weźmie udział w uroczystości podniesienia flagi na wieży zegarowej Zamku Królewskiego

czytaj dalej

O rocznicy przystąpienia do Unii Europejskiej i mechanizmach unijnych wobec wojny w Ukrainie mówił w "Faktach po Faktach" były premier, aktualnie europoseł Platformy Obywatelskiej Jerzy Buzek. - Unia to 27 krajów, które mają swoje interesy i chcą je realizować w ramach Unii. To nie jest prosta sprawa - zauważył.