Dzień Flagi obowiązuje od niedawna. Co to za święto?

Dzień Flagi to jeden z dni lubianej przez Polaków majówki. Obchodzimy go 2 maja. Dlaczego akurat 2 maja ustanowiono Dzień Flagi? Choć święto obowiązuje już od kilkunastu lat, nie wszyscy wiedzą, co to za święto i jak je obchodzimy. Oto wszystko, co warto wiedzieć o Dniu Flagi.