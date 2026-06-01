Polska

Dzień Dziecka w sieci. Wizerunek nie znika wraz z końcem tego święta

Sharenting
Monika Rosa o sharentingu: pytanie pojawia się, gdzie zaczyna się i kończy dobro dziecka
Z okazji Dnia Dziecka rodzice publikują w sieci tysiące zdjęć i filmów. Choć wydawać się może, że mamy nad tym kontrolę, to eksperci alarmują, z jakimi niebezpieczeństwami to się łączy.

Co roku 1 czerwca media społecznościowe zalewają tysiące zdjęć i filmów z dziećmi - zarówno z obecnymi, jak i nostalgiczne wspomnienia dorosłych z czasów dzieciństwa. Eksperci ostrzegają, by zachować ostrożność przy ich upublicznianiu. "Wizerunek dziecka wrzucony do internetu nie znika" - przypomina na Facebooku Dominika Bucholc z KidsAlert.

Sharenting nie jest "niewinnym publikowaniem"

Zdjęcia i filmy mogą zostać zapisane, skopiowane, przerobione i wykorzystane w sposób, "którego rodzic często nawet sobie nie wyobraża" - podkreśla ekspertka. Dodaje, że sharenting, czyli udostępnianie przez rodziców w mediach społecznościowych chwil z życia dziecka, w erze AI nie jest już wyłącznie "niewinnym publikowaniem" .

- Oczywiście, stu tysiącom dzieci i młodzieży nic się nie stanie, ale wystarczy to jedno, które nie będzie miało takiego szczęścia, żeby konsekwencje sharentingu mogły być poważne - przekonywała dziennikarka tvn24.pl Justyna Suchecka w rozmowie ze "Wstajesz i wiesz". - To może być kradzież tożsamości, to są przestępstwa związane z seksualnością, to wreszcie (...) hejt w internecie, który może być spowodowany czymś naprawdę niewinnym.

Rodzice robią to wyłącznie dla siebie. Czy dzieci im za to podziękują?
Rodzice robią to wyłącznie dla siebie. Czy dzieci im za to podziękują?

Kamil Janowicz

Dzień Dziecka i publikacja zdjęć

Dyżurnet.pl - zespół, który w ramach NASK monitoruje nielegalne treści w internecie - w raporcie za ubiegły rok pisze, że w niektórych przypadkach zdjęcia i nagrania z wizerunkiem najmłodszych mogą zostać wykorzystane na przykład do cyberprzemocy, manipulacji wizerunkiem czy rozpowszechniania w nieodpowiednich kontekstach. Liczba wygenerowanych za pomocą AI treści, które przedstawiają wykorzystywanie seksualne dzieci, wzrosła w statystykach Dyżurnetu rok do roku aż o trzysta procent.

Karolina Kruba, znana w sieci jako Cybermama, dużo uwagi poświęca bezpieczeństwu dzieci online. Jak pisze, sama robi rodzinne zdjęcia, ale trzyma je w albumach, na prywatnym dysku, w ramkach w domu. Dlaczego tak? Podaje wiele argumentów, powołując się też na rodziców, którzy nie chcą publikować zdjęć swoich dzieci w mediach społecznościowych. Zwraca uwagę m.in. na to, że raz opublikowane zdjęcie zostaje w internecie na zawsze, a nie wiemy, kim będzie nasze dziecko za pięć, 10 czy 15 lat, jaką będzie miało wrażliwość i jak się z tym poczuje. Nie wiemy też, w czyje ręce jego zdjęcie trafi i jak zostanie wykorzystane.

Prywatność jest cenniejsza niż "popularność" - podkreśla Kids Alert. A specjaliści zajmujący się cyberbezpieczeństwem przypominają, że wraz ze zdjęciami i filmami, dzielimy się wizerunkiem - twarzą, emocjami, lokalizacją. Udostępnione w sieci zdjęcie zobaczą nie tylko znajomi i nieznajomi, ale też algorytmy korporacji.

Na tę kwestię zwraca też uwagę Cybermama - dane dziecka budują czyjś biznes, dostarczamy algorytmom wzorców zachowań, uczymy je czytać zmiany w naszym wyglądzie, pomagamy targetować reklamy dzieląc się tym, co lubimy i z czego korzystamy. Udostępniając własne zdjęcie z dzieciństwa z okazji Dnia Dziecka, możemy liczyć na miłe komentarze od znajomych, ale kosztem może stać się to, że udostępniamy algorytmom wrażliwe dane, dzięki którym są coraz lepsze w analizowaniu twarzy.

Zasłonięcie twarzy to za mało

Klaudia Topolska, znana na Instagramie jako Cyberwilczyca i publikująca treści dotyczące cyberbezpieczeństwa, przekonuje, że zasłonięcie twarzy dziecka nie sprawia, że publikowanie jego zdjęć staje się bezpieczne. Dla osób, które mogą chcieć je wykorzystać - również przestępców - ważną informacją jest kontekst: do jakiej szkoły dziecko chodzi, do którego parku, ile świeczek na torcie zdmuchnęło, gdzie najczęściej robi z mamą zakupy.

Cyberwilczyca podpowiada, by przed wrzuceniem zdjęć dzieci do social mediów, odpowiedzieć sobie na to jedno, "niewygodne", pytanie: czy ta publikacja naprawdę służy dziecku, czy raczej zaspokaja potrzebę dorosłego, by się podzielić jego zdjęciem?

Udostępnij:
Tagi:
dzieciPolskadzieckobezpieczeństwoAISztuczna inteligencja
Ewa Żebrowska
Dziennikarka tvn24.pl
