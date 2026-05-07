Polska Ile jest 7 razy 8 i nie tylko. Jak na "maturalne pytania" odpowiedzieli politycy?

Dajnowski na początku zapytał polityków, ile to jest 7 razy 8. - Ja się bardzo cieszę, że zaczynają kwitnąć kasztany, matury już tuż, tuż - opowiedziała posłanka Aleksandra Leo z klubu parlamentarnego Centrum.

- Panie redaktorze, proszę... 56, o ile pamiętam - powiedział poseł PiS Michał Wójcik. Pytanie, ile to 7 razy 8 dostał również Marek Ast z tego samego ugrupowania. - Będzie to 40... No niestety, to zawsze jest jakiś stres - stwierdził po dłuższym namyśle.

Z tym zadaniem nie poradził sobie też lepiej Robert Kropiwnicki z KO. - 7 razy 8 to jest 40... Nie, nie - zastanawiał się.

Na przedstawienie pytań nie zgodził się były minister edukacji Przemysław Czarnek (PiS), który powiedział reporterowi Dzień Dobry TVN, że ten go na to "nie złapie". - Mój syn dzisiaj zdaje w tym roku maturę. Matematykę zdaje nawet w zakresie rozszerzonym, ale nie będę mu robił wstydu, jak teraz nie odpowiem - tłumaczył.

Ile jest województw w Polsce? "Nie może w to uwierzyć"

Po matematyce przyszedł czas na geografię. O to, ile województw jest w Polsce, Dajnowski pytał między innymi byłego ministra nauki Dariusza Wieczorka, posła Lewicy. - 16 - odparł.

- Proszę nie żartować, 16 - odpowiedział następnie Mariusz Witczak (KO). Na uwagę, że nie jest to wbrew pozorom powszechna wiedza wśród parlamentarzystów, powiedział, że "nie może w to uwierzyć".

O liczbę województw była też pytania Żaneta Cwalina-Śliwowska, klub parlamentarny Centrum. - Nie liczyłam ich nigdy. Nie potrafię odpowiedzieć (...). Wiem, że wcześniej chyba było 49 przed reformą - przyznała.

Test wiedzy z historii. Jak dobrze ją znają politycy?

Kolejne pytanie dotyczyło upadku komunizmu. - W Polsce upadł komunizm 80...., 80. który? 89? - odpowiedział po dłuższym zastanowieniu Łukasz Osmalak z Polski 2050.

Pojawiło się też pytanie dotyczące Święta Niepodległości. Czy parlamentarzyści wiedzą, w którym roku i po ilu latach Polska znowu stała się wolnym krajem? - Z każdym rokiem. A nie, bo to teraz... Nie odpowiem po ilu. Po ponad stu, sto coś, ale nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć - myślał polityk.

A kto walczył w wojnie secesyjnej? Na to pytanie odpowiedział Dariusz Wieczorek: - Z historii nie zdawałem matury. Nie jest w stanie w tej chwili sobie przypomnieć.

Parlamentarzyści byli również pytany na temat literatury. - Wyspiański napisał "Stypę", "Wesele", czy "Cztery wesela i pogrzeb"? - zapytał Dajnowski. - Na pewno napisał "Wesele", a czy napisał jeszcze "Stypę" czy "Cztery wesela", to tego nie wiem - przyznał Adam Gomoła z Polski 2050.

