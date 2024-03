Dziemianowicz-Bąk: Kobiety nie chcą być dłużej mamione. Karty na stół

Kobiety nie chcą być dłużej mamione. Karty na stół. Każdy klub powinien zająć stanowisko, jest za prawami kobiet albo przeciwko prawom kobiet. W tej sprawie żadnej trzeciej drogi - mówiła w "Tak jest" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, odnosząc się do dyskusji wokół terminu rozpatrywania przez Sejm projektów ustaw dotyczących aborcji.

- 11 kwietnia to ostateczny termin rozpatrywania projektów w sprawie aborcji. Jeżeli politycy będą gotowi, żeby zrobić to wcześniej i nie wyrzucać tych projektów do kosza, to ja jestem gotów na rozmowę, na wszelkiego rodzaju korekty - powiedział w czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Wcześniej we wtorek Hołownia mówił z kolei, że projekty dotyczące aborcji będą dyskutowane "tuż po pierwszej turze wyborów samorządowych", czyli za ponad miesiąc - 11 kwietnia. Jego zdaniem lepiej poczekać z taką debatą do zakończenia "bardzo gorącej kampanii wyborczej", by uniknąć sytuacji, w której projekty "zostaną odrzucone w ramach tej przedwyborczej kanonady w pierwszym czytaniu". Przeciwko tej decyzji zaprotestowały w środę posłanki Lewicy.

Dziemianowicz-Bąk: zawsze nadchodzą jakieś wybory

Do sprawy odniosła się w "Tak jest" ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- Polki bardzo długo już czekają na to, żeby cieszyć się takimi samymi, porównywalnymi prawami, jak nasze koleżanki zza zachodniej granicy. I my, jako Lewica, od początku, od pierwszych dni i godzin nowej kadencji Sejmu, po raz kolejny podjęłyśmy, podjęliśmy ruch, dwa projekty ustaw - kontynuowała.

- One i tak już zbyt długo czekają w zamrażarce. Jeżeli są inne projekty, proszę bardzo, debatujmy o tym. Ale nie zasłaniajmy się wyborami samorządowymi, bo zawsze nadchodzą jakieś wybory, zawsze są jakieś powody - dodała.

Ministra została także zapytana o to, czy Lewica otrzymała od Hołowni jakieś potwierdzenie, że głosowanie nad projektami dotyczącymi aborcji może się odbyć przed 11 kwietnia. - Ja uczciwie powiem, że uwierzę, jak zobaczę. Było tyle wersji, tyle historii o tym, że na tym kończącym się już za moment posiedzeniu Sejmu będą procedowane te projekty ustaw. Później jednoosobowo pan marszałek Hołownia zdecydował o tym, że jednak nie. Potem argumentował, że wybory samorządowe, kampania samorządowa przeszkadza mu w debacie o prawach kobiet - odpowiedziała.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk TVN24

- Teraz, jak słyszę, możliwe, że zmieni zdanie. Kobiety nie chcą być dłużej mamione. Karty na stół. Każdy klub powinien zająć stanowisko, jest za prawami kobiet albo przeciwko prawom kobiet. W tej sprawie żadnej trzeciej drogi - dodała.

Cztery projekty w sprawie aborcji

W listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął projekt grupy posłów Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Oprócz tych projektów pod koniec lutego Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyła w Sejmie projekt ustawy, który odwraca wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku w sprawie przepisów dotyczących aborcji. Politycy TD zapowiedzieli też wniosek dotyczący referendum w sprawie aborcji.

Prawo aborcyjne w Polsce

Obowiązujące w Polsce od 1993 roku przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia Trybunału w styczniu 2021 roku.

