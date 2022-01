Pies uwięziony w przykrytej studzience. "Albo wszedł z boku albo ktoś go tam wrzucił"

Pies ucieszony na widok strażaków

- Po przyjeździe, pierwsze co nam się rzuciło w oczy, to że studzienka była nakryta drewnianym, kwadratowym deklem, w związku z czym pies nie mógł wpaść do niej od góry. Z boku tej studzienki były jednak wloty burzowe, tak więc przypuszczamy, że zwierzę weszło przez wlot, albo wersja mniej przyjemna, że niestety ktoś go tam po prostu wrzucił - mówi Dariusz Wieczorek, prezes OSP Polska Cerekiew.