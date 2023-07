Dziecko zadławiło się i nie może oddychać. Jak postępować?

We wtorek w rzeszowskim żłobku zmarło dziecko, które miało zadławić się winogronem. Sytuacje, w których maluch dławi się i nie może oddychać, zdarzają się nierzadko i warto wiedzieć, jak się wtedy zachować. Przypominamy zasady postępowania, które wyjaśniają ratownicy medyczni.

Opisaliśmy dziś historię trzyletniego dziecka, które zmarło we wtorek w żłobku w Rzeszowie . Informację o tragedii podało jako pierwsze radio RMF FM, według którego dziecko zadławiło się winogronem. Prokuratura na razie nie potwierdza tej informacji.

Pisaliśmy dziś również o niemowlęciu z Łodzi, u którego doszło do zadławienia i które potrzebowało natychmiastowej pomocy. Dzięki ratownikom udało się ocalić życie dziewczynki. Ponieważ powodem niedrożności dróg oddechowych był smoczek blokujący wejście do tchawicy, ratownicy użyli laryngoskopu i przy pomocy specjalnych kleszczyków usunęli smoczek.

Często jednak, by pomóc niemowlęciu lub dziecku, które się dławią, wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Warto zatem wiedzieć, jak postępować, by mieć szansę na uratowanie komuś życia. O tym, jak się zachować, niejednokrotnie mówili w TVN24 ratownicy medyczni.

Co robić, gdy dojdzie do zadławienia u niemowlęcia?

- Najważniejszą rzeczą będzie to, byśmy chwycili sobie nasze niemowlę, najlepiej za kości policzka, za części twarde twarzoczaszki, bo u niemowlaków główka jest ciężka i duża. Następnie pochylamy lekko w dół nasze niemowlę i wykonujemy pięć uderzeń międzyłopatkowych - mówił. W tym czasie dziecko ułożone jest na naszym przedramieniu.

Co zrobić, gdy dziecko się zadławi? Porady ratowników

Marek Nowicki | Fakty TVN

Kolejny krok, gdy uderzanie między łopatki nie przynosi skutku

Co jednak zrobić, gdy uderzanie między łopatki nie przynosi skutku? Artur Żurek, ratownik medyczny, mówił w rozmowie z TVN24, że wtedy możemy niemowlę odwrócić, podtrzymując głowę na wysokości potylicy i również pięciokrotnie dwoma palcami skierowanymi pionowo w dół nacisnąć na mostek.

Cały cykl - naprzemiennie 5 uderzeń między łopatkami i 5 uciśnięć klatki piersiowej - powtarzamy aż do skutku albo momentu, gdy niemowlę stanie się wiotkie. Gdy dojdzie do drugiej z tych sytuacji, należy przystąpić do resuscytacji.