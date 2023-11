"Dzieciństwo bez przemocy". Wyjątkowy przekaz w wielu miastach Polski

Trwa kampania społeczna "Reaguj na przemoc wobec dzieci" przygotowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Z tej okazji m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie został podświetlony na czerwono. Pojawiło się na nim hasło "Dzieciństwo bez przemocy". "Ta akcja to nasz wspólny krok do budowania świadomości problemu krzywdzenia dzieci" - napisali organizatorzy.

Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mówił w niedzielę we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24, że "z jednej strony pokutują takie stereotypy, że to nic nie zmieni, że nie należy się wtrącać w sprawy rodziny, że jeszcze tylko sobie przysporzymy kłopotów".

"Głośno wzywamy do przeciwdziałania przemocy"

"Ten manifest stanowi nasze jasne stanowisko - nie zgadzamy się na przemoc wobec dzieci, a wszelkie jej formy są nie do przyjęcia. Wszyscy realizujemy misję ochrony praw dzieci i głośno wzywamy do przeciwdziałania przemocy. Ta akcja to nasz wspólny krok do budowania świadomości problemu krzywdzenia dzieci, kształtowania postaw, uwrażliwiania społeczeństwa i angażowania w działania chroniące" - napisano.