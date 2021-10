Dzieci z Michałowa. Straż Graniczna: rodzice dzieci odmówili złożenia wniosku o pomoc międzynarodową w Polsce

Rzeczniczka SG: migranci zostali cofnięci na linię granicy

- Wszyscy dostali jedzenie, napoje, żadna z dorosłych osób nie chciała złożyć wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, wszyscy mówili, że chcą złożyć te wnioski w Niemczech, to był kraj docelowy - mówiła dalej. Przekazała następnie, że te osoby "zostały zawrócone do linii granicy, czyli do miejsc, w których przekroczyły tę granicę". Na pytanie, co dokładnie oznacza określenie "linia granicy", odparła: - linia granicy biegnie przez pola, przez lasy.