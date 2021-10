Dzieci z Michałowa. Rzeczniczka Straży Granicznej komentuje

Rzeczniczka Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska, była pytana o migrantów z Michałowa, którzy zostali cofnięci na "linię granicy". Wśród tej grupy były kobiety i dzieci. Dopytywana, co dokładnie oznacza sformułowanie "linia granicy", odparła, że "biegnie przez pola, przez lasy". Stwierdziła też, że dochodziło do sytuacji, w której funkcjonariusze Straży Granicznej odsuwają dzieci migrantów na bok, aby dać im słodycze, bo w innym przypadku zjedliby je dorośli.

Sprawę migrantów wywiezionych na granicę komentowali w czwartek politycy. - Granic należy strzec, granic należy bronić, ale od wczoraj nie mogę spać, bo nie wiem, co się stało z tymi dziećmi - mówił marszałek Senatu Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej. Krzysztof Śmiszek z Lewicy ocenił, że "te dramatyczne obrazy, kiedy pogranicznicy czy strażacy wyciągają ludzi z bagien i niosą ich na własnych rękach, to będzie wyrzut sumienia tej władzy". - Nie do zniesienia są te obrazy, które docierają z naszej wschodniej granicy, pokazujące krzywdę cierpiących na niej dzieci - ocenił zaś lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

- Wszyscy dostali jedzenie, napoje, żadna z dorosłych osób nie chciała złożyć wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, wszyscy mówili, że chcą złożyć te wnioski w Niemczech, to był kraj docelowy - mówiła dalej. Przekazała następnie, że te osoby "zostały zawrócone do linii granicy, czyli do miejsc, w których przekroczyły tę granicę". Na pytanie, co dokładnie oznacza określenie "linia granicy", odparła: - linia granicy biegnie przez pola, przez lasy.