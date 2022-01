Autor reportażu "Dzieci nie tego Boga": miałem wrażenie obserwowania równoległego świata

Marek Osiecimski, autor reportażu "Dzieci nie tego Boga" o dramacie rdzennych mieszkańców Kanady, mówił w TVN24, że cierpienie wychowanków tak zwanych szkół rezydencjalnych, "było przenoszone na kolejne pokolenia", przez co możemy mówić o "międzypokoleniowej traumie". Dodał jednak, że Kanada to kraj "niezwykle dojrzały", dlatego że zdecydował się na proces trudnej rozmowy o bolesnej przeszłości.

Marek Osiecimski w reportażu "Dzieci nie tego Boga" przedstawia losy wychowanków tak zwanych szkół rezydencjalnych. Przez 115 lat kierowano tam siłą dzieci rdzennych mieszkańców. Było ich ponad 150 tysięcy, a wiele z nich nigdy nie wróciło do domów. W szkołach były bite, wykorzystywane seksualnie i głodzone. To, co działo się w tych placówkach, w większości prowadzonych przez katolickich duchownych, po latach nazywa się ludobójstwem kulturowym.

Osiecimski mówił na antenie TVN24 o tym, że za "wielkie zło", którego doświadczyli rdzenni mieszkańcy Kanady, odpowiedzialny jest głównie Kościół katolicki i kanadyjski rząd. Zwracał jednak uwagę, że o ile ze strony rządu padły przeprosiny, to "najważniejszego słowa z papieskich ust się dalej nie doczekali".

Mówił także o tym, jak te bolesne doświadczenia z przeszłości wpływają na obecne życie rdzennej ludności funkcjonującej w kanadyjskim społeczeństwie. - Możemy mówić o czymś, co nazywane jest międzypokoleniową traumą. Dlatego, że to cierpienie nie było tylko i wyłącznie udziałem ludzi, którzy przeszli przez te szkoły. Ono się nie kończyło w momencie, kiedy oni opuszczali ich progi. Ono było przenoszone na kolejne pokolenia - zwracał uwagę autor reportażu.

- Nie jestem psychologiem, nie chcę psychologizować, ale wydaje mi się, że taki mechanizm jest zrozumiały, że jeżeli ktoś był zraniony jako dziecko w tym stopniu, o jakim słyszymy w moim reportażu, to może mieć problemy z przekazaniem dziecku wszystkiego tego, co jest mu najbardziej potrzebne, co jest dla niego najważniejsze - ciepła, miłości, przytulenia. Ci ludzie się z tym zmagali - mówił dalej.

"Miałem wrażenie obserwowania w pewnym sensie równoległego świata"

Autor reportażu został zapytany, czy dziś rdzenni mieszkańcy Kanady lub ich potomkowie czują się w tym kraju "jak u siebie". - Miałem wrażenie obserwowania w pewnym sensie równoległego świata, kiedy rozmawialiśmy z rdzennymi Kanadyjczykami, że to nie jest tak, że oni są w każdej chwili gotowi podpisać się pod społeczeństwem, nad którym powiewa flaga z klonowym liściem. Jednak ta zadra, która w nich jest i która jest międzypokoleniowa, jest bardzo silna i z dużym trudem przychodzi im uznanie tej jedności i zgodzenie się na pojednanie - powiedział.

- Jechałem tam z przeświadczeniem, że Kanada jest wymarzonym krajem, ideałem liberalnej demokracji. Przecież tam są miasta, które są na szczytach rankingów najlepszych miast, miejsc do życia na świecie - zwracał uwagę Marek Osiecimski.

- Ale to jest kraj, który, moim zdaniem - mimo tego, że w tym procesie dochodzenia do pojednania ma jeszcze być może bardzo wiele kroków do postawienia - jednak jest niezwykle dojrzały, dlatego że na ten proces się zdecydował - podkreślił.

Jak stwierdził, dojrzałość tego kraju "polega na tym, że nie patrzą na swoją historię wyłącznie przez pryzmat tego, że 'jesteśmy albo ofiarą, albo bohaterem', że na historię można patrzeć w różny sposób, że można również z intelektualną i duchową wrażliwością podejść do bardzo bolesnych kart swojej historii i próbować sobie z nimi poradzić". - Za to bardzo Kanadyjczyków szanuję i bardzo bym chciał, żeby Polacy też się zdobyli kiedyś w swoich debatach historycznych na podobną odpowiedzialność - powiedział autor reportażu "Dzieci nie tego Boga".

Autor:mjz/adso

Źródło: TVN24