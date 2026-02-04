Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

Myśliwi chcą zabrać dzieci na łowy. Kluczowa rola marszałka Czarzastego

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Czy dzieci będą mogły uczestniczyć w polowaniach? Projekt w Sejmie
Czy dzieci będą mogły uczestniczyć w polowaniach? Projekt w Sejmie
Źródło: Darek Delmanowicz/PAP
Niespełna dwie trzecie osób biorących udział w konsultacjach społecznych poparło pomysł dopuszczenia dzieci do udziału w polowaniach. Projekt ustawy w tej sprawie złożyli posłowie Konfederacji. Popiera go spora grupa myśliwych, ale w środowisku wrze, bo spodziewano się wyższej frekwencji. Tymczasem psychologowie ostrzegają przed zagrożeniem dla dzieci. - Nie ma różnicy, czy to polowanie, czy bicie psa. Mechanizm jest ten sam - zwrócił uwagę profesor Wojciech Dragan, przewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.Artykuł dostępny w subskrypcji

17 stycznia, tydzień przed tym, jak dwuletnia dziewczynka została z broni myśliwskiej dziadka postrzelona w stopę zakończyły się konsultacje społeczne na temat projektu nowelizacji prawa łowieckiego. Spór przyciągnął rzesze zwolenników i krytyków zabierania dzieci na polowania, jednak najbardziej zmobilizował myśliwych.

Z opublikowanych przez Sejm danych wynika, że 63,5 procent zdecydowanie poparło projekt. Zdecydowany sprzeciw wyraziło niespełna 35 procent osób, które wypełniły ankiety. Bardziej umiarkowane stanowisko wyraziło półtora procenta uczestników.

Łącznie w badaniu złożono ponad 17 tysięcy ankiet, co w przypadku sejmowych konsultacji jest rzadkością. Zwykle w konsultacjach udział bierze kilkadziesiąt lub kilkaset osób. Ostatnie tak popularne konsultacje, w których wzięło udział ponad 20 tysięcy osób i organizacji, zostały przeprowadzone na przełomie września i października 2025 roku. Również dotyczyły myśliwych - a konkretnie proponowanych badań okresowych dla posiadaczy broni.

Projekt nowelizacji prawa łowieckiego złożyła grupa posłów Konfederacji, którzy domagają się zniesienia zakazu udziału dzieci i młodzieży do 18. roku życia w polowaniach. Chodzi o bierne uczestnictwo, co oznacza, że osoby nieletnie mogłyby przyglądać się śmierci zwierząt, choć same nie mogłyby pociągać za spust.

Choć relatywnie liczny udział w dopiero co zakończonych konsultacjach może wyglądać na wielki sukces środowiska łowieckiego, w gruncie rzeczy bardzo niewielu myśliwych wprost opowiedziało się za zmianami. Polski Związek Łowiecki ma ponad 120 tysięcy członków. Jeśli uznać, że głosy popierające pochodziły tylko od myśliwych, to zaledwie dziewięć procent polujących zaangażowało się w konsultacje.

Wśród myśliwych wrze. "Świadoma absencja albo zwykła tchórzliwość"

Zwrócili na to uwagę sami myśliwi. Utyskiwanie na bierność przedstawicieli tej grupy da się zauważyć na stronie Związku Zawodowego "Wspólna Sprawa".

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Temperatura, Gdańsk
Usunięto awarię w Gdańsku. Uczniowie wrócą do szkół
Trójmiasto
imageTitle
Pierwszy akt igrzysk. Alpejczycy już na trasie
EUROSPORT
imageTitle
O'Sullivan rozpoczął marsz po kolejny tytuł
EUROSPORT
Ludzie na zamarzniętej Motławie w Gdańsku, 01.02.26
Po 55 sekundach dorosły mężczyzna traci władzę w dłoniach. Lepiej nie ryzykować
METEO
shutterstock_1685962429_1
Iluzja kontroli i marketing lęku. Onkolog: te popularne badania nie diagnozują raka
Agata Daniluk
13-letni Austin Appelbee (z prawej) z matką i rodzeństwem
Cztery godziny płynął po pomoc. "Nadludzki" wyczyn 13-latka
Świat
Do wybuchu doszło w piwnicy
Wybuch i pożar w bloku. Dobra wiadomość dla mieszkańców
Lubuskie
26 min
Tusk i Nawrocki
PremieraTo jedno wymowne zdjęcie. "Karol Nawrocki nie jest takim twardzielem, na jakiego pozuje"
Czarno na białym
Temperatura w mieszkaniu seniorki wynosiła minus 17 stopni
Minus 17 stopni w mieszkaniu 85-latki
Trójmiasto
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Para raniona ostrym narzędziem. Kobieta nie żyje, jej były partner zatrzymany
WARSZAWA
Policja i skarbówka zlikwidowały biznes z podrabianą odzieżą
Podczas transmisji na żywo sprzedawali podróbki. Przerwało ją wejście służb
WARSZAWA
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Połowa Polaków zarabia poniżej tej kwoty
BIZNES
Zatrzymania w sprawie podrobionych recept (zdj. ilustracyjne)
Ginekolog, psychiatra i internista podejrzani o wystawianie recept dla gangu
WARSZAWA
Korek na zakopiance
Potężny korek po kolizji na zakopiance w kierunku Krakowa
Kraków
Samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne
Fatalny poranek na autostradach, seria wypadków i ogromne korki
Polska
Służby pojawiły się w okolicy ronda w związku z wyciekiem gazu
Strażacy i pogotowie gazowe przy kluczowym rondzie
Poznań
59 min
pc
"Najmilszy prezent dla PSL", "polityczny koszmar dla Kaczyńskiego"
Podcast polityczny
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
To może być sensacyjny zwrot. Bohaterowie? Nawrocki, Tusk, Glapiński
Konrad Piasecki, Arleta Zalewska
imageTitle
Gwiazdor pominięty. "Nie mieliśmy wyboru"
EUROSPORT
Jedno z aut dachowało
Kosmetyczne zmiany na Grochowskiej. Wiceburmistrz: nie można jej zawęzić na wypadek wojny
Piotr Bakalarski
pieniądze, euro
Były premier: czas na euro
BIZNES
Konferencja prasowa posłów PSL. Przemawia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (08.01.2025 r.)
"Musimy się bić o to, żeby zdobyć poparcie na tym polu". Polityk PSL o najnowszym sondażu
Polska
Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Zderzenie trzech aut na A4. Kierowca jechał pod prąd
Wrocław
imageTitle
To była noc wielkich zmian
EUROSPORT
Zderzenie na autostradzie A2
Zaśnieżona A2, prosta zmiana pasa, poślizg i wypadek. Jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
Internet, dane, AI, sztuczna inteligencja, sieć, media społecznościowe
Powstał portal tylko dla botów AI. Pojawiły się tam treści "rodem z science fiction"
Świat
shutterstock_1368500537
Chcieli wiedzieć, kto wyleciał z pracy. Zostali zwolnieni
BIZNES
Awaria w Gdańsku
Kolejna awaria w Gdańsku. Kilkadziesiąt mieszkań bez wody
Trójmiasto
Legwany pospadały z drzew na Florydzie
Zbierają legwany na Florydzie. "Pospadały z drzew"
METEO
imageTitle
"Infantylne" słowa Infantino. Ostra krytyka pomysłu szefa FIFA
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica