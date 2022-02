"GW": 15 milionów na zakup działki od żony premiera "wyłożył" jeden z najbogatszych Polaków

"Wyborcza": 15 milionów "wyłożył" jeden z najbogatszych Polaków

Spółka J.M. Paskart Sobuś - założona 10 miesięcy wcześniej - kupiła działkę od żony premiera za 14,9 miliona złotych, za gotówkę. Kapitał początkowy firmy wynosił 10 tysięcy złotych, a kilka dni przed transakcją podwyższony był do 310 tysięcy - podaje "GW".

Pożyczka od miliardera

Z dokumentów, do których dotarła "Wyborcza" wynika, że pożyczki na zakup działki udzieliła im spółka AP Marchewka Investment. To firma Pawła Marchewki, biznesmena, miliardera, właściciela firmy Techland produkującej gry wideo, który znajduje się w rankingu 10 najbogatszych Polaków według magazynu "Forbes" oraz jego żony. Obsługą prawną tej spółki - podaje "GW" - od lat zajmuje się kancelaria Jerzego Paskarta.

Jak pisze dziennik, początkowo Paweł Marchewka nie chciał komentować tej sprawy. Później - poprzez wynajętą agencję PR - przesłał oświadczenie dziennikarzom "Wyborczej". Napisał: "Znam Pana Paskarta, z którym współpracujemy od kilku lat ze względu na jego doświadczenie i wiedzę w zakresie prawa gospodarczego. Jest on jednym z prawników, którzy świadczą usługi doradztwa prawnego dla naszych spółek. Potwierdzam, że Pan Paskart, ze względu na współpracę z nami, zwrócił się do nas z prośbą o pożyczkę. Została ona udzielona na atrakcyjnych dla nas warunkach finansowych, jest potwierdzona odpowiednimi zapisami umowy. Nie był mi znany cel, na który zostały przeznaczone środki z pozyskanej pożyczki" - czytamy.

Jak podaje "GW", pożyczka została udzielona na krótki okres i ma być zwrócona jeszcze w 2022 roku. To "oznacza, że działka najprawdopodobniej po raz kolejny zmieni właściciela" - pisze "GW". Paskart i Sobuś pytani o to przez "Wyborczą" odmówili odpowiedzi.

"Rażąco niska cena" za grunty

Dziennikarz chciał zapytać Iwonę Morawiecką o taką cenę działki. Na pytania przesłane do niej za pośrednictwem kancelarii premiera otrzymał odpowiedź: "Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zajmuje się obsługą Prezesa Rady Ministrów i członków rady, w związku z tym nie posiada informacji, o które Pan prosi".

Nieruchomości Marchewki

W 2021 roku Aleksandra Marchewka za 5,5 miliona złotych kupiła lokal użytkowy na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

Od 2012 do 2020 roku właścicielką tej nieruchomości była Iwona Morawiecka. Później sprzedała lokal - pisze "GW" - Bogdanowi Szagdajowi, "wieloletniemu przyjacielowi rodziny Morawieckich", a on w kolejnym roku sprzedał go Aleksandrze Marchewce.