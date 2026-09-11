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Działania służb w Trybunale Konstytucyjnym? Marcin Kierwiński: policja działa i będzie działać zgodnie z prawem

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Siedziba Trybunału Konstytucyjnego
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
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Szef BBN Bartosz Grodecki skierował do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego pismo z żądaniem potwierdzenia lub zaprzeczenia doniesieniom o możliwych działaniach służb podległych resortowi wobec Trybunału Konstytucyjnego. Jego wpłynięcie potwierdziła rzeczniczka ministerstwa Karolina Gałecka. "Policja działa i będzie działać zgodnie z prawem" - zapowiedział Kierwiński.

W piątek w mediach pojawiły się nieoficjalne doniesienia o tym, że tego dnia w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego miałaby pojawić się policja w celu zablokowania prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu dostępu do miejsca pracy. Do tej pory te informacje nie potwierdziły się.

Szef BBN Bartosz Grodecki odniósł się do doniesień na platformie X. "W związku z informacjami o możliwych działaniach formacji podległych MSWiA wobec Trybunału Konstytucyjnego skierowałem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z żądaniem ich niezwłocznego potwierdzenia lub zaprzeczenia" - napisał.

Stwierdził, że jeżeli takie działania są planowane, prezydent Karol Nawrocki oczekuje przedstawienia ich podstaw prawnych oraz faktycznego uzasadnienia. "Każde działanie służb wobec konstytucyjnego organu państwa musi mieć jasną podstawę prawną. Prezydent RP czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji i jest gwarantem ciągłości władzy państwowej" - zaznaczył Grodecki.

- Potwierdzam, że pismo wpłynęło do ministerstwa. Zostanie rozpatrzone zgodnie z kompetencjami resortu - przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Wpis Grodeckiego skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Policja działa i będzie działać zgodnie z prawem. Zawsze będzie też reagować na wszelkie naruszenia prawa" - napisał na platformie X.

Maria Ejchart o "próbie przejęcia Trybunału Konstytucyjnego"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w piątek - mówiąc o sytuacji wokół Akademii Wymiaru Sprawiedliwości - ocenił, że jest ona "próbą generalna przed próbą przejęcia Trybunału Konstytucyjnego". Dodał, że ta próba odbywa się także w "wymiarze organizacyjno-policyjnym".

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W "Tak jest" w TVN24 wiceministra sprawiedliwości Maria Ejchart skomentowała wypowiedź prezesa PiS. - Jeżeli Bogdan Święczkowski nie będzie dopuszczał legalnie i prawidłowo wybranych sędziów do orzekania, to policja ma obowiązek podjąć interwencję wtedy, kiedy ktoś nie może wejść do budynku - powiedziała.

Źródło: PAP, TVN24
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoKarol NawrockiPrezydent RPMSWiAMaria EjchartMinisterstwo Sprawiedliwości
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