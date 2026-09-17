PILNE Działania polskich samolotów wojskowych. W związku z atakiem na Ukrainę Oprac. Kuba Koprzywa |

Polski F-16 Źródło zdj. gł.: Omar Marques/Getty Images

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Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w komunikacie, że wojsko "uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji". "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.

DORSZ zaznaczyło, że działania "mają charakter prewencyjny".

❗️ Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi… pic.twitter.com/McCpQBwUkJ — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 17, 2026 Rozwiń

Alert RCB w związku z atakiem Rosji na Ukrainę

W związku z atakiem na Ukrainę RCB wystosowało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. W województwie lubelskim są to powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W województwie podkarpackim: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze https://t.co/6R4lomcj2Y — PANSA (@PANSA_PL) September 17, 2026 Rozwiń