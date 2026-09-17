Działania polskich samolotów wojskowych. W związku z atakiem na Ukrainę
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w komunikacie, że wojsko "uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji". "Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości" - dodano.
DORSZ zaznaczyło, że działania "mają charakter prewencyjny".
Alert RCB w związku z atakiem Rosji na Ukrainę
W związku z atakiem na Ukrainę RCB wystosowało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. W województwie lubelskim są to powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.
W województwie podkarpackim: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.
"W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.