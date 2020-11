"Od 22 października policja po prostu oszalała". Uczestniczka protestów o działaniach funkcjonariuszy

- Mam, przeważnie bardzo przykre, doświadczenia z policją - przyznała. Wyjaśniła, że na ulicy protestuje od pięciu lat, a dokładniej od 3 grudnia 2015 roku. - Wtedy poszłam po raz pierwszy na protest pod Trybunał Konstytucyjny i tak, bez większej przerwy, jestem do tej pory - powiedziała.

Augustynek oceniła, że "nasilenie działań policji nastąpiło w tym roku", w momencie gdy skończyła się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. - Wtedy zaczęły się pierwsze, przedziwne spisywania, zupełnie bez powodu, niczym nieuzasadnione i ich następstwa w postaci mandatów sławetnego sanepidu, od 20 do 500 złotych - zwróciła uwagę.

- Te działania były i nadal są, moim skromnym zdaniem, bezprawne. Wiele z nich jest umarzanych. One natomiast blokują działania sądów, które są teraz zdecydowanie przeciążone - zaznaczyła.

Policjanci "w sposób zupełnie nieuzasadniony, najzwyczajniej w świecie nas prześladują"

Oceniła przy tym, że policja chce zniechęcić ludzi młodych do "dopominania się o swoje prawa". - Policja moim skromnym zdaniem działa absolutnie niezgodnie z polską konstytucją i konwencją praw człowieka i obywatela - oceniła.

- Nie wiem, czym się kieruje policja, czy policjanci. Spotykamy na ulicy konkretne osoby, policjantki, jak i policjantów. Staram się z nimi zawsze rozmawiać, traktować ich jak ludzi, chociaż nie jest to mile widziane w moim środowisku. Staram się przekonywać do swoich racji, do tego, aby przestali nas zastraszać, prześladować, karać, nie mówiąc już o biciu - opisywała. Dodała, że w kontakcie z policją powołuje się na konstytucję i ustawę o policji, którą - jak mówiła - "przyzwoicie zna, z konieczności".