"Policja nie jest siłą polityczną, powinna stać na straży praw podstawowych"

W państwie, gdzie rządzi prawo, władza może tylko tyle, na ile prawo jej pozwala. Bardzo wyraźnie są określone warunki, w których policjanci mogą użyć siły - powiedziała w "Faktach po Faktach" prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara. Inspektor Rafał Batkowski, były szef policji na Mazowszu i w Wielkopolsce, stwierdził, że "policja nie jest siłą polityczną".

Protest Strajku Kobiet pod hasłem "Blokada Sejmu" rozproszył się w środę wieczorem po ulicach Warszawy. Kamery TVN24 zarejestrowały między innymi sytuację, gdy w tłumie doszło do przepychanek, a do akcji wkroczyli zamaskowani mężczyźni z pałkami teleskopowymi i gazem łzawiącym. Część miała odblaskowe opaski z napisem "policja" na ramieniu, ale nie wszyscy.

Rzecznik komendy stołecznej policji Sylwester Marczak przyznał, że to nieumundurowani policjanci. Zdementował też pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o tym, że mogło tam dojść do ataku bojówkarzy lub pseudokibiców.

W piątkowym wydaniu "Faktów po Faktach" do tych wydarzeń odniósł się inspektor Rafał Batkowski, były szef policji na Mazowszu i w Wielkopolsce. Ocenił, że "policja nie jest siłą polityczną". - Policja nie jest też siłą polityków. Co więcej, policja powinna stać na straży praw podstawowych - powiedział.

- Warto wspominać o tym, że nawet jeżeli policja ocenia, że należy reagować, interweniować, to nadrzędnym celem jest doprowadzić do deeskalacji i łagodzić konflikt, a nie powodowanie strat, zagrożenia - mówił gość "Faktów po Faktach". - Co więcej, (policja powinna) działać w taki sposób, żeby to działanie było zawsze adekwatne, i żeby efekt był taki, który nie sprawia, że policja jest traktowana jako siła, która staje po którejś ze stron sporu politycznego - dodał.

"Policja nie jest siłą polityczną" TVN24

Jak mówił Rafał Batkowski, "tym bardziej w tym kontekście może dziwić dedykowanie do tych działań absolutnie elitarnej, najlepszej jednostki kontrterrorystycznej". - To wydaje mi się pewnym problemem i zaskakującym zdarzeniem - wskazał.

- Policjanci, którzy mają do czynienia z tłumem, z ludźmi, którzy pokojowo wyrażają swoje opinie, są do tego szkoleni, powinni być do tego przygotowani - mówił Batkowski. W jego ocenie w tej sytuacji "dziwną sytuacją może być użycie tych dobrze wyszkolonych, gotowych do poświęceń w walce z bandytami policjantów".

- Ta sytuacja wymaga wyjaśnienia - dodał.

Przywara: są bardzo wyraźnie określone warunki, w których policjanci mogą użyć siły

Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Danuta Przywara w kontekście środowych wydarzeń mówiła, że "obowiązuje nas wszystkich prawo". - Będę nieustannie przypominać, że w państwie prawa, w państwie, gdzie rządzi prawo, władza może tylko tyle, na ile prawo jej pozwala. Bardzo wyraźnie są określone warunki, w których policjanci mogą użyć siły - mówiła.

Jak dodała, "mogą jej używać, kiedy jest to adekwatne do sytuacji". - Tam, gdzie policja jest atakowana fizycznie bezpośrednio, może w odpowiedzi użyć siły. Natomiast wobec pokojowo demonstrujących zgromadzonych, użycie siły fizycznej, pałek, gazu, jest niczym nieuzasadnione - mówiła.

Danuta Przywara: są bardzo wyraźnie określone warunki, w których policjanci mogą użyć siły TVN24

- Jest to działanie przeciwskuteczne, jeżeli policja ma doprowadzić na przykład do rozejścia się zgromadzonych, branie ich w kocioł, używanie siły fizycznej, gazu (...) to działanie, które eskaluje napięcie - skomentowała.

Autor:pp/dap

Źródło: TVN24