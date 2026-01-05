"Działania lotnictwa wojskowego". Dwa lotniska czasowo zamknięte

"W zawiązku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - napisała krótko po godzinie 3 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w komunikacie w serwisie X.
W kolejnym komunikacie PAŻP, jeszcze przed godziną 4, PAŻP przekazała, że działania lotnictwa wojskowego zostały zakończone, a oba lotniska wznowiły działalność.
Poprzednio lotniska w Rzeszowie i Lublinie zostały zamknięte w nocy za 26 na 27 grudnia, po poderwaniu przez Polskę myśliwców w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.
Rosyjski atak na Kijów
Maszyny wojskowe operowały w czasie, gdy Rosja prowadziła ataki na ukraińskie miasta. W nocy zaatakowany został między innymi Kijów. "Do tej pory w wyniku ataku zginęła jedna osoba. Atak trwa nadal" - informował na komunikatorze Telegram Timur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej.
To prawdopodobnie pierwsza ofiara śmiertelna rosyjskich nalotów na stolicę Ukrainy w tym roku.
Autorka/Autor: mgk//akw
Źródło: tvn24.pl, Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock