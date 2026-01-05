"Działania lotnictwa wojskowego". Dwa lotniska czasowo zamknięte

Święta Bożego Narodzenia w cieniu wojny. "Udowodniliśmy, że zasługujemy na zwycięstwo" Źródło: Katarzyna Sławińska/"Fakty" TVN

"W zawiązku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - napisała krótko po godzinie 3 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w komunikacie w serwisie X.

W zawiązku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze — PANSA (@PANSA_PL) January 5, 2026 Rozwiń Źródło: X/PANSA

W kolejnym komunikacie PAŻP, jeszcze przed godziną 4, PAŻP przekazała, że działania lotnictwa wojskowego zostały zakończone, a oba lotniska wznowiły działalność.

Lotniska w Rzeszowie i Lublinie wznowiły operacje po zakończeniu działań lotnictwa wojskowego — PANSA (@PANSA_PL) January 5, 2026 Rozwiń Źródło: X/PANSA

Poprzednio lotniska w Rzeszowie i Lublinie zostały zamknięte w nocy za 26 na 27 grudnia, po poderwaniu przez Polskę myśliwców w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Rosyjski atak na Kijów

Maszyny wojskowe operowały w czasie, gdy Rosja prowadziła ataki na ukraińskie miasta. W nocy zaatakowany został między innymi Kijów. "Do tej pory w wyniku ataku zginęła jedna osoba. Atak trwa nadal" - informował na komunikatorze Telegram Timur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej.

To prawdopodobnie pierwsza ofiara śmiertelna rosyjskich nalotów na stolicę Ukrainy w tym roku.

