Polska

"Działania lotnictwa wojskowego". Dwa lotniska czasowo zamknięte

shutterstock_2030264876
Święta Bożego Narodzenia w cieniu wojny. "Udowodniliśmy, że zasługujemy na zwycięstwo"
Źródło: Katarzyna Sławińska/"Fakty" TVN
W nocy z niedzieli na poniedziałek zostały na krótki czas zamknięte lotniska w Rzeszowie w Lublinie. W nocy Rosja atakowała ukraińskie miasta, w tym Kijów, gdzie zginęła co najmniej jedna osoba.

"W zawiązku z koniecznością zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały operacje lotnicze" - napisała krótko po godzinie 3 Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w komunikacie w serwisie X.

W kolejnym komunikacie PAŻP, jeszcze przed godziną 4, PAŻP przekazała, że działania lotnictwa wojskowego zostały zakończone, a oba lotniska wznowiły działalność.

Poprzednio lotniska w Rzeszowie i Lublinie zostały zamknięte w nocy za 26 na 27 grudnia, po poderwaniu przez Polskę myśliwców w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wybuchy i ogień w Kijowie. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku

Wybuchy i ogień w Kijowie. Rośnie liczba ofiar zmasowanego ataku

Świat
"Pracowita noc" dla wojska. Szef MON: prowokacje pod pełną kontrolą

"Pracowita noc" dla wojska. Szef MON: prowokacje pod pełną kontrolą

Rosyjski atak na Kijów

Maszyny wojskowe operowały w czasie, gdy Rosja prowadziła ataki na ukraińskie miasta. W nocy zaatakowany został między innymi Kijów. "Do tej pory w wyniku ataku zginęła jedna osoba. Atak trwa nadal" - informował na komunikatorze Telegram Timur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej.

To prawdopodobnie pierwsza ofiara śmiertelna rosyjskich nalotów na stolicę Ukrainy w tym roku.

OGLĄDAJ: Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"
pc

Ukraina pod presją. "Nikt nie wierzy w pokojowe zamiary Rosji"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk//akw

Źródło: tvn24.pl, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
Wojna w UkrainieUkrainaRzeszówLublinlotniskoJasionkaLotnictwoWojsko Polskie
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica