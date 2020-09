Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie w podjętym jednogłośnie stanowisku wyraziła zaniepokojenie podejmowanymi przez prokuraturę oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne czynnościami procesowymi wobec sędzi Beaty Morawiec. "Odbieramy to jako niedopuszczalny element represyjnej kampanii wobec środowiska sędziów w Polsce" - napisali, odnosząc się do działań CBA wobec sędzi Morawiec.

W piątek służby zabezpieczyły rzeczy sędzi Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes Stowarzyszenia Sędziów "Themis" Beaty Morawiec w związku z postępowaniem, w którym wystąpiono o uchylenie jej immunitetu. Śledczy zapewnili, że rzeczy zostały wydane dobrowolnie i mogą stanowić dowody w postępowaniu. Jak mówiła wówczas Beata Morawiec, gdyby nie przekazała prokuratorowi i funkcjonariuszom CBA laptopa i pendrive'a, to ci, zgodnie z postanowieniem prokuratury, przeszukaliby jej mieszkanie. Jej zdaniem jest to ewidentne przekroczenie uprawnień.

"Przeszukanie mieszkania sędziego nad ranem jest czynnością oczywiście nieproporcjonalną wobec publicznej deklaracji sędziego, wyrażającej wolę przekazania prokuraturze poszukiwanego przez nią dokumentu. W tej sytuacji, odbieramy to jako niedopuszczalny element represyjnej kampanii wobec środowiska sędziów w Polsce mającej na celu Ich zastraszenie i podporządkowanie władzy wykonawczej" - oceniono w stanowisku ORA.

Poważne zarzuty wobec Morawiec

We wtorek, 15 września, Prokuratura Krajowa poinformowała o skierowaniu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosku o odebranie immunitetu sędzi Morawiec. Prokuratura chce postawić jej zarzuty przywłaszczenia środków publicznych, działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nadużycia uprawnień i przyjęcia korzyści majątkowej. Czyny te są zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.