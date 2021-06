"Bał się, że zostanie zniszczona murawa", więc wyprosił piłkarki z boiska

Zawodniczki Stelli Kraśnik nie mogły zagrać ligowego meczu, bo jeden z działaczy bał się, że zniszczą murawę. Panie ustąpiły, chociaż nie musiały. Miały wszystkie zgody i pozwolenia, a zawodnikom Stali Kraśnik i tak to nie pomogło. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Zawodniczki z drużyny Stelli Kraśnik miały zagrać u siebie ostatni ligowy mecz. Nie zdążyły się nawet rozgrzać, bo na boisko wkroczył działacz męskiej drużyny, Stali Kraśnik. - Kiedy już przebiegłyśmy pierwszą rundę boiska, to pan powiedział, że proszę zejść, bo my tu nie zagramy - mówi kapitan Stelli Kraśnik Karolina Wieczorek.

Działacz, który wybiegł na boisko, nie ma sobie nic do zarzucenia. - Nie wstydzę się tego, bo uważam, że walczyłem w słusznej sprawie, walczyłem o zawodników, walczyłem o dobro klubu Stali Kraśnik - przekonuje dyrektor sportowy i kierownik Stali Kraśnik Cezary Łysanowicz.

O słuszności tej walki był tak przekonany, że na nic zdały się prośby i próby negocjacji. - Na pytanie, dlaczego w ogóle to robi, usłyszałyśmy, że jak dorośniemy, to zrozumiemy - opowiada trenerka i zawodniczka Stelli Kraśnik Magdalena Badura. - Odwracał się wręcz tyłem do nas, lekceważył nas - dodaje.