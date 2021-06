Czterech zabójców Chaszodżdżiego "było szkolonych w USA"

Czterech Saudyjczyków, którzy brali udział w zabójstwie Dżamala Chaszodżdżiego, wcześniej wzięło było szkolonych przez paramilitarną grupę w Stanach Zjednoczonych - poinformował "New York Times". Szkolenie odbyło się w ramach umowy zatwierdzonej przez Departament Stanu.

Według gazety kurs prowadziła grupa należąca do firmy Cerberus Capital Management. Szkolenie miało charakter defensywny i zostało opracowane pod kątem ochrony przywódców saudyjskich. Jak twierdzi nowojorski dziennik, w ubiegłym roku, w pisemnych odpowiedziach na pytania członków Kongresu USA, dyrektor wykonawczy Cerberus Louis Bremer potwierdził, że firma szkoliła czterech członków zespołu zabójców Chaszodżdżiego.

Współpracujący jako komentator z amerykańskim dziennikiem "Washington Post" Chaszodżdżi był krytykiem panujących w Arabii Saudyjskiej stosunków politycznych. W październiku 2018 roku wszedł do saudyjskiego konsulatu w Stambule w celu odebrania dokumentów potrzebnych mu do zawarcia małżeństwa i od tej pory nikt go więcej nie widział.