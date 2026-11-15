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Raporty w sprawie dywersji gotowe. Komisja o "potencjalnym zagrożeniu terrorystycznym"

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PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Komisja badania wypadków kolejowych przeanalizowała akty dywersji na torach w 2025 roku. Relacja Artura Molędy
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Wojtek Jargiło/PAP
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Komisja badania wypadków kolejowych opublikowała raporty w sprawie incydentów na kolei w listopadzie 2025 roku. Zespół badawczy uznał jeden z nich za czyn o charakterze terrorystycznym, a drugi za potencjalne zagrożenie terrorystyczne.

Do incydentów doszło w listopadzie 2025 roku na linii kolejowej numer 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy, zaś w innym miejscu - niedaleko stacji kolejowej Gołąb (woj. lubelskie) - pociąg z 475 pasażerami musiał hamować z powodu uszkodzonej sieci trakcyjnej. 

Raporty w tych sprawach opublikowała Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Według ustaleń 15 listopada ubiegłego roku o godzinie 20.52 na szlaku Sobolew - Życzyn (w rejonie Miki) nastąpiła detonacja ładunku wybuchowego pod jednym z wagonów przejeżdżającego pociągu towarowego.

"Ładunek był przygotowany, podłożony w prawym toku szynowym i zdetonowany przez osoby postronne. Eksplozja spowodowała wyłamanie prawej szyny [...], powodując jej nieciągłość" - napisała komisja.

Akty dywersji na kolei. Jest raport komisji

Z raportu wynika, że maszynista tego pociągu nie odczuł wybuchu, usłyszał jedynie niewielki huk, ale był przekonany, że spowodował to pantograf współpracujący z siecią trakcyjną i po upewnieniu się, że wszystko jest z nią w porządku, kontynuował jazdę. Następnie miejsce to przejechało jeszcze 11 pociągów, powodując sukcesywne wykruszanie szyny do powstania wyrwy o długości 1,16 metra.

Kolejnego dnia rano maszynista pociągu pośpiesznego odczuł w tym miejscu uskok i obniżenie toru. Kolejny maszynista pociągu osobowego zauważył ubytek prawej szyny i zaczął hamować, przejeżdżając przez uszkodzony fragment bez wykolejenia składu. Następnie poinformował dyżurnego ruchu o brakującym odcinku szyny.  

Incydenty na torach kolejowych
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
Źródło zdjęcia: Wojtek Jargiło/PAP
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
Źródło zdjęcia: PAP
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
Źródło zdjęcia: PAP

Przybyłe na miejsce służby w trakcie oględzin wykryły kabel o długości około 400 metrów, rozciągnięty od miejsca detonacji do parkingu samochodowego na przystanku osobowym Mika. Na skarpie obok miejsca detonacji znaleziony został aparat lub kamera.

Komisja określiła to zdarzenie jako czyn o charakterze terrorystycznym, który - przeprowadzony przez grupę dywersyjną - miał doprowadzić do katastrofy w ruchu lądowym oraz zastraszenia wielu osób.

ZOBACZ PEŁNY RAPORT >>>

Zerwana trakcja, blaszana obejma na szynie

Do drugiego incydentu doszło wieczorem 16 listopada ubiegłego roku na odcinku kolejowym Zarzeka - Puławy Azoty (w rejonie Gołębia). Według ustaleń komisji, w wyniku kradzieży fragmentu sieci trakcyjnej, pociąg pasażerski relacji Świnoujście - Rzeszów Główny uszkodził pantograf lokomotywy i doszło do zerwania sieci na długości około 244 metrów. W jednym z wagonów wybite zostały także trzy zewnętrzne szyby.

Jak ustaliła komisja, do odcięcia drutów doszło o godzinie 19.48. Odnaleziono je w rowie odwadniającym przy torze, gdyż sprawcy kradzieży prawdopodobnie zostali spłoszeni przez nadjeżdżający pociąg.

Podczas kontroli szlaku służby ujawniły kawałek blachy nałożony na szynę i przykręcony śrubą. W pobliżu był też smartfon z powerbankiem i dodatkowa stalowa śruba. Zdaniem komisji odnalezione elementy świadczą o celowym działaniu osób trzecich dążących do spowodowania wypadku kolejowego. "Incydent ten nosi charakter potencjalnego zagrożenia terrorystycznego" - dodała komisja.

ZOBACZ PEŁNY RAPORT >>>

Śledztwo w sprawie dywersji na torach

Śledztwo w sprawie aktów dywersji na kolei prowadzi Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Dwaj podejrzani o bezpośrednie ich dokonanie - Oleksandr K. i Yevhenii I. - uciekli z Polski i nadal ukrywają się przed śledczymi. Są poszukiwani listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania, a także wystawiono za nimi czerwone noty Interpolu.

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy Wołodymyrowi B., który podejrzany jest o pomoc w tych aktach dywersji na torach. Polegało to na logistycznym ułatwieniu sprawcom przygotowania oraz przeprowadzenia ataków na linii kolejowej nr 7. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie.

Źródło: PAP
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Tagi:
KolejpociągiTransportTerroryzmPrzestępstwa
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