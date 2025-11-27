Decyzja sądu w sprawie podejrzanych o akty dywersji

Rzecznik prokuratury o trzeciej osobie z zarzutami w sprawie dywersji na kolei

Sąd uwzględnił wnioski prokuratura i zastosował tymczasowe aresztowanie na dwa miesiące od dnia zatrzymania wobec Jewhenija I. i Ołeksandra K., podejrzanych o akty dywersji na kolei - poinformował prokurator Artur Kaznowski z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Posiedzenia aresztowe w sprawie 41-letniego Jewhenija I. oraz 39-letniego Ołeksandra K. odbyły się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Stołecznego Warszawy. Jak przekazał po ich zakończeniu prokurator Kaznowski, sąd uwzględnił wniosek prokuratury o areszt tymczasowy dla mężczyzn.

Decyzja sądu to, zgodnie z procedurą karną, pierwszy krok do wydania za mężczyznami listu gończego, a potem międzynarodowego listu gończego i ewentualnie czerwonej noty Interpolu.

Prokuratura w ubiegłym tygodniu postawiła Ołeksandrowi K. i Jewhenijowi I. zarzuty aktów dywersji o charakterze terrorystycznym na rzecz wywiadu Rosji przeciwko Polsce.

W sprawie zarzut pomocnictwa usłyszał też Volodymyr B., który zdaniem śledczych pomagał bezpośrednim sprawcom. Mężczyzna został zatrzymany przez służby 20 listopada.

Akty dywersji na kolei

Na trasie Warszawa-Dorohusk 15 i 16 listopada doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (województwo mazowieckie, powiat garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Natomiast niedaleko stacji kolejowej Gołąb (powiat puławski, województwo lubelskie) pociąg przewożący 475 pasażerów musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Ślady naprawy powstałego w wyniku dywersji uszkodzenia na linii kolejowej nr 7 Warszawa-Lublin w okolicach stacji Mika Źródło: PAP/Przemysław Piątkowski

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku aktów dywersji o charakterze terrorystycznym skierowanych przeciwko infrastrukturze kolejowej i popełnionych na rzecz obcego wywiadu. Po incydentach dywersanci opuścili teren Polski przejściem granicznym w Terespolu.

Incydenty na trasie Warszawa-Lublin Źródło: tvn24.pl

