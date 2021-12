Dyskusja po projekcji filmu "Sędziowie pod presją"

czytaj dalej

Najnowsza odsłona afery mailowej dotyczy domniemanej korespondencji pochodzącej z kwietnia 2020 roku, z początków epidemii w Polsce. Nieformalny doradca szefa rządu Mariusz Chłopik miał krytykować apel ówczesnej wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Iwony Michałek o pilną pomoc dla DPS-ów. "To jest kompromitacja. Robimy konferencję za konferencją, a pani Minister radośnie wzywa do pomocy. Niektórym to trzeba Internet wyłączać" - miał skomentować. Premier Mateusz Morawiecki miał uznać słowa wiceminister za "bardzo niefortunne" i nakazać interwencję swoim współpracownikom w tej sprawie.