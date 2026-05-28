Koalicyjna dyskusja o transkrypcji małżeństw i długa lista pytań. "Wojewoda nam odmówił"

W rządzie trwają kuluarowe dyskusje na temat konieczności uporządkowania kwestii transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Lewica postuluje, by resorty wydały wytyczne na przykład w sprawach podatkowych czy dostępu do informacji medycznej - ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. Politycy PSL przekonują, że transkrypcja to wyłącznie czynność symboliczna, która nic w Polsce nie daje i - podobnie jak Konfederacja - chcą ustawowego zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Niektóre małżeństwa, które miały nadzieję na szybką transkrypcję, wciąż odbijają się od ściany.
Według rządowych szacunków z możliwości transkrypcji małżeństw osób tej samej płci może w najbliższych miesiącach skorzystać nawet około dwóch tysięcy osób. Po tym jak premier Donald Tusk 12 maja przeciął debatę wewnątrz rządu i ogłosił, że Polska będzie respektowała prawo europejskich trybunałów i krajowych sądów w tej kwestii, bo to kwestia praworządności i godności, a warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji Mateusza Trojana i Jakuba Cupriaka-Trojana, kolejne pary czekają na uznanie ich małżeństw.