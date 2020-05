Sikorski kontra Bosak. "Apeluję, by nie wprowadzać Polaków w błąd"

Według Bosaka "Unia Europejska zamiast stanowić ramę współpracy międzynarodowej, koncentruje się na zostaniu superpaństwem". - Jedynym brakującym elementem owego superpaństwa, są niezależne, samodzielne źródła finansowania, które aktualnie stara się uzyskać poprzez nakładanie na państwa członkowskie nowych podatków - stwierdził. - Premier Morawiecki przedstawił projekt czterech nowych podatków zbieranych na forum unijnym, niedyskutowanych w polskim Sejmie, czyli: podatek od śladu węglowego, podatek cyfrowy, podatek od jednolitego rynku i podatek od transakcji finansowych - wymieniał. Jak zaznaczył, "jeśli raz przesuniemy kompetencje unijne w sprawie podatków, to nigdy do nas nie wrócą". - Dlaczego Morawiecki stojąc na czele partii konserwatywnej, patriotycznej, wspiera antyniepodległościowe projekty? - pytał Bosak.

Sikorski: fake newsy o Unii Europejskiej doprowadzają do nieszczęść

- Apeluję o to, aby w rocznicę dobrowolnego wstąpienia do Unii Europejskiej, po dwudniowym ogólnonarodowym referendum, nie wprowadzać Polaków w błąd co do tego, jak ona działa. Takie kłamstwa w wykonaniu polityków i mediów doprowadziły do brexitu, który jest bardzo niekorzystny dla Wielkiej Brytanii - zaczął.