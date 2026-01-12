Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Bunt w Służbie Ochrony Państwa? Dyrektorzy domagają się powrotu komendanta

|
Służba ochrony państwa (zdjęcie ilustracyjne)
Złodziej lexusa należącego do rodziny Donalda Tuska zatrzymany
Źródło: TVN24
Wrze w Służbie Ochrony Państwa. Kadra kierownicza SOP w liście do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji domaga się powrotu do służby generała Radosława Jaworskiego - wynika z ustaleń tvn24.pl. Komendant SOP nie wykonuje swoich obowiązków od września ubiegłego roku, po tym, jak skradziono auto rodziny Donalda Tuska.

Potwierdziliśmy w kilku niezależnych źródłach, że list trafił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w piątkowe popołudnie. Podpisało się pod nim kilkunastu dyrektorów ze Służby Ochrony Państwa. Nie podpisały się jedynie dwie osoby z kadry kierowniczej SOP.

Jak wskazują nasze źródła, sygnatariusze listu alarmują, że w pozbawionej komendanta służbie źle się dzieje, a odsunięty od obowiązków generał Radosław Jaworski jest doświadczonym i dobrym komendantem.

Fakt wpłynięcia listu potwierdziliśmy również u jego adresata, czyli w MSWiA. - SOP realizuje swoje zadania bez przeszkód. Do treści [listu - red.] odniesiemy się w tym tygodniu - mówi tvn24.pl osoba z kierownictwa resortu, zastrzegając anonimowość.

Generał Radosław Jaworski
Generał Radosław Jaworski
Źródło: SOP

"Bunt najwyższych dowódców" SOP

Sytuacja nie ma precedensu w historii Służby Ochrony Państwa i jej poprzednika, czyli Biura Ochrony Rządu.

- To jest bunt najwyższych rangą dowódców i wotum nieufności dla szefa MSWiA, który odsunął komendanta Jaworskiego - ocenia w rozmowie z tvn24.pl informator zbliżony do SOP.

Formalnie stanowisko komendanta SOP pozostaje obsadzone, ale faktycznie nie ma go w służbie już czwarty miesiąc. To efekt serii zdarzeń z końca lata. Najpierw - w nocy z 9 na 10 września 2025 roku - doszło do kradzieży Lexusa sprzed sopockiego domu premiera Donalda Tuska, o czym informowaliśmy jako pierwsi.

Znaleźli skradziony samochód Tusków. Ale "to połowiczny sukces"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znaleźli skradziony samochód Tusków. Ale "to połowiczny sukces"

Trójmiasto

Jak się później okazało, 41-letni złodziej niezauważony odjechał autem, mimo że przy domu premiera znajduje się stały posterunek Służby Ochrony Państwa. Czyli samochód został skradziony niemal na oczach funkcjonariuszy.

Trójmiejscy policjanci błyskawicznie naprawili wpadkę SOP: namierzyli auto, a krótko potem zatrzymali sprawcę. Ten właśnie miał wsiąść na pokład samolotu odlatującego do Bułgarii.

Kilka dni później zatrzymano natomiast parę Białorusinów, którzy latali dronem m.in. nad Belwederem oraz warszawską willą, w której mieszka premier, kiedy pełni swoje obowiązki w Warszawie.

Po tej serii zdarzeń Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, przyznał, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego analizuje, czy nie był to efekt działań wrogich wywiadów.

Czesław Mroczek, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji nadzorujący służby mundurowe, wysłał wówczas komendanta Służby Ochrony Państwa generała Radosława Jaworskiego na zaległy urlop. Obecnie komendant Jaworski jest jeszcze na zwolnieniu lekarskim.

Kierwiński: będą konsekwencje po kradzieży samochodu Tusków
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kierwiński: będą konsekwencje po kradzieży samochodu Tusków

Brak decyzji najgorszy

- Dla nikogo w resorcie nie jest tajemnicą, że najchętniej by Jaworskiego odwołano. Swoją nominację odbierał jeszcze z rąk premiera Mateusza Morawieckiego - mówi nam doświadczony urzędnik rządu.

By tak się stało, potrzebne są jednak uzgodnienia z prezydentem Karolem Nawrockim, bo tak stanowi Ustawa o Służbie Ochrony Państwa.

- To wygląda na plebiscyt. Trudno, by szef służby był wybierany w plebiscycie. To się nigdy nie zdarzyło i nie powinno się zdarzyć. Decyduje w tej sprawie minister, bo to on ponosi odpowiedzialność polityczną za działanie poszczególnych formacji. Brak decyzji to najgorsza z możliwych opcji. Trzeba podjąć szybkie i radykalne decyzje, by nie powiększał się chaos - komentuje generał Mirosław Gawor, były szef Biura Ochrony Rządu, poprzednika SOP.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Gzell / PAP

Udostępnij:
TAGI:
Służba Ochrony PaństwaPolicjaMarcin KierwińskiTomasz SiemoniakDonald Tusk
Robert Zieliński
Robert Zieliński
Dziennikarz tvn24.pl
Grzegorz Łakomski
Grzegorz Łakomski
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Elon Musk
Kolejny kraj blokuje narzędzie Elona Muska. "Poważne naruszenie praw człowieka"
BIZNES
ZIOBRO KOTECKA
Ziobro o wniosku w sprawie żony. Pisze o "zemście"
Polska
Twórcy filmu "Jedna bitwa po drugiej"
Sukces Andersona, kilka niespodzianek i świetna prowadząca. Złote Globy 2026 w pigułce
Tomasz-Marcin Wrona
imageTitle
Hiszpanie podzieleni w ocenie Lewandowskiego
EUROSPORT
Zbigniew Ziobro
Ziobro "uzyskał azyl polityczny"
Polska
Erich von Daeniken
Kontrowersyjny pisarz Erich von Däniken nie żyje
Świat
Śnieg, zima, chodnik
Wiele zimowych zagrożeń. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
METEO
imageTitle
"Może ja wyjdę?". Świątek speszona pytaniem, zespół nie odpuścił
EUROSPORT
Jerome Powell
Prokuratura uderza w Fed. Jerome Powell pod lupą śledczych
BIZNES
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
METEO
Zderzenie na Przyczółkowej
Zderzenie auta z miejskim autobusem na skrzyżowaniu
WARSZAWA
36 min
pbc trzustka shutterstock_2471731173
Trudno go wykryć, trudno operować. Ten rak to wciąż wyrok
Wywiad medyczny
II tura wyborów w Polsce 2050. Kto stanie u sterów partii?
Kto po Hołowni? Dogrywka w wyścigu o przywództwo
Polska
Problemy na Lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)
"Lądowanie samolotów na jednym z dwóch pasów było wstrzymane"
WARSZAWA
imageTitle
Kolejne trofeum. Lewandowski zdradził klucz do zwycięstwa
EUROSPORT
Donald Trump
Trump o Grenlandii: potrzebujemy własności
Świat
Donald Trump w Białym Domu
"Siła, jakiej nie widzieli". Trump grozi Iranowi
Świat
Teyana Taylor (najlepsza aktorka drugoplanowa - film)
Złote Globy 2026. Pełna lista nagrodzonych
Kultura i styl
Grenlandia
Kontrowersyjne powitanie Nawrockiego, Trump straszy Iran, "decydujący moment" Grenlandii
Warto wiedzieć
Zima, mróz, sople, sopel
Poniedziałek nie da nam odpocząć od zimy
METEO
imageTitle
Obrońca tytułu wyeliminowany przez debiutanta. "Jestem zszokowany jak wszyscy"
EUROSPORT
imageTitle
Sto samochodów śniegu i sekundy na działanie. Tak zorganizowano Puchar Świata w Zakopanem
EUROSPORT
Barcelona zdobyła Superpuchar
Barcelona wygrała Superpuchar. Lewandowski z golem
EUROSPORT
Karol Nawrocki i Donald Tusk
"Usłyszałem taką teorię". Jak Tuskowi rozmawia się z Nawrockim
Polska
imageTitle
Stuprocentowy Lewandowski. Cztery finały przeciw Realowi, w każdym gol
EUROSPORT
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
METEO
Grenlandia
"To decydujący moment" w sprawie Grenlandii
Świat
Pusta klasa, szkoła
Szkoły zamknięte przez atak zimy. W tych miejscach w poniedziałek nie będzie lekcji
METEO
Donald Trump
Po co Trumpowi Grenlandia? "Powodów jest kilka"
Świat
imageTitle
"Płakaliśmy, gdy usiadł na belce startowej". Kibice pożegnali Stocha w Zakopanem
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica