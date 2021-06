Trzaskowski: rząd jest oderwany od rzeczywistości, chce wszystko scentralizować

Gościem czwartkowych "Faktów po Faktach" w TVN24 był Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Trzaskowski nawiązał do słów szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego, który na antenie radia RMF powiedział, że przejeżdżając stołecznym Nowym Światem do pracy, nie zauważył zamkniętych lokali. Ocenił, że to przykład na "oderwanie rządu od rzeczywistości". - Ja akurat spacerowałem po Nowym Świecie i naliczyłem dwanaście zamkniętych lokali, restauracji, księgarni - powiedział prezydent stolicy.