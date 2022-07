II wojna światowa "to coraz bardziej wyraźny punkt odniesienia do tego, co dzieje się w Ukrainie"

Cywiński był gościem czwartkowego wydania programu "Tak jest" w TVN24. Pytany był między innymi, czy prawdą jest, że pamięć o II wojnie światowej zanika i czy jego zdaniem jest tak, że przypominanie o tamtych wydarzeniach - wobec aktualnych, rosyjskich działań na Ukrainie - niewiele daje. - Wręcz przeciwnie. Mam wrażenie, że jest to coraz bardziej wyraźny punkt odniesienia do tego, co dzieje się w Ukrainie i do tego, co wyprawia Kreml i Rosja. Chyba wszyscy dziennikarze, komentatorzy, politycy, z którymi rozmawiałem, zawsze stawiają w punkcie odniesienia właśnie zagładę, drugą wojnę światową - odpowiedział.